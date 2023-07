Qué opinan actores económicos de San Juan sobre la inflación de junio

En el sector de las Asociación de Amas de Casa evaluaron como positivo que el índice de precios haya bajado 2 puntos porcentuales, y lo atribuyen a que el programa de Precios Justos se extendió a los almacenes y supermercados de cercanía, y no quedó solo en cadenas de supermercados. Y eso hace que haya mas competencia en precios. Pero lo negativo es que el índice sigue subiendo en un contexto en que la gente ya perdió poder adquisitivo. “A la gente ya no le alcanza para comprar porque los precios están muy elevados. Muchos sectores de la población ya no alcanzan a cubrir la canasta nutritiva que deberían comer”, explicó su presidenta Laura Vera. La entidad releva la canasta de alimentos en San Juan y ahora les es difícil encontrar productos de primeras marcas, lo que en algunos casos no significa un ahorro. “Hay azúcar más barata de segunda marca, que no endulza y hay que usar mas cantidad, no hay ahorro. Lo mismo pasa con el aceite”, explicó Vera.