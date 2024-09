Qué dicen en San Juan del vino importado de Chile ¿lo justifican?

En marzo se conoció que la poderosa empresa Peñaflor, que tiene bodega en el departamento de San Martin decidió importar un gran volumen de vino chileno, aprovechando la apertura de fronteras que puso en marcha el gobierno de Javier Milei que eliminó las restricciones para importar. De esa forma importó 5 millones de litros de vino tinto de Chile, bajo el argumento de que en el mercado local no hay caldos suficientes para atender sus necesidades. Luego importó un varietal blanco, Sauvignon Blanc, que son justamente las etiquetas del vino clásico que circularon esta semana.

La mirada de viñateros

A diferencia de otras veces, los viñateros lo tomaron con calma, porque los volúmenes son chicos y están justificados. “Sabíamos de antemano que esto iba a pasar porque estamos en una economía abierta, desregulada. Nos gusta más que se consuma lo que producimos, pero se trata de una importación reducida, de algo que no encontraban en el mercado”, dijo Pablo Martín, desde la Mesa Vitícola. “No mueve la aguja, no es una amenaza. La producción de Sauvignon aquí es muy poca y no alcanza a cubrir la demanda”, agregó el productor.

Martín en cambio destacó que las exportaciones de vino cortaron la mala racha de meses, y están subiendo -el último mes se incrementaron 172%, según cifras del INV- y tiene expectativas de que la baja del impuesto País impactará en una reducción de costos de insumos vitivinícolas. “También bajará el vino importado, pero habrá que competir con calidad”, advirtió.

Desde la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, se mostró resignado: “La libertad de mercado es lo que la gente votó y en particular muchos viñateros. Ante eso nosotros que advertimos de que esto ocurriría, poco es lo que podemos hacer”.

No obstante, el histórico productor añadió que “entendemos que se estaría importando Sauvignon Blanc, que se viene haciendo en pequeñas cantidades, porque no hay suficiente en nuestro mercado”. Ramos incluso recordó que, durante la gestión anterior, de Alberto Fernández; también se autorizó la importación de vino en pequeñas cantidades.

La opinión del INV

“La discusión no pasa por importar o no importar. Pasa por entender si estamos caros, ver cuál es el problema y trabajar en él”, dijo Abel Chiconi, el vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El profesional advirtió que no está ni a favor, ni en contra de la importación de vinos, sino del libre mercado: “eso lo decide cada una de las empresas en función de su negocio, y así como nos gusta exportar, también tenés que importar. Es un ida y vuelta, esto es cuestión de precio, de calidad y del mejor postor. Como funciona cualquier otro tipo de industria”, indicó.

Chiconi puso el ejemplo del boom de compras a Chile, y dijo que, así como cientos de sanjuaninos y mendocinos cruzan la cordillera en busca de zapatillas porque son más baratas, lo mismo pasa con el vino. “Entiendo a los viñateros, a los productores, entiendo a los bodegueros. Creo que lo que los productores tienen que hacer una discusión sana del sector y decir dónde tenemos nosotros la problemática o qué carga impositiva tenemos que nos hace ser más caro o no tan competitivos”, expresó.