Preocupación entre los comerciantes de Rawson por el cierre de locales

En diálogo con Tiempo de San Juan aseguró que en lo que va del año cerraron alrededor de 25 comercios, que tenía una trayectoria en el rubro que superaba los 10 años. Si bien no cuentan con el detalle, algunos de ellos se ubicaron en zonas alejadas del polo comercial de Rawson que se encuentra en los alrededores de la Plaza de Villa Krause, mientras que otros directamente bajaron la persiana para siempre.

“A nosotros como institución nos duele mucho, porque un comerciante que baja sus persianas tiene un promedio de edad de 40 a 60 años y es difícil que se inserte en un sistema laboral. Un comerciante que cierra es un desocupado más que tendrá la población. Es alarmante. Lo que intentamos es ver cómo hacer para que ese comerciante no cierre su negocio”, comentó.

El panorama para los próximos meses no es alentador, ya que se aproxima el cierre de una galería ubicada en el departamento. Según precisó el representante de los comerciantes rawsinos, el propietario de la galería le habría manifestado que no puede hacer frente a los costos que le genera el espacio, y trasladar los montos a los comerciantes que forman parte del espacio es inviable. Al respecto, indicó: “Hay alrededor de 26 comercios que se van. Algunos se reubicarán en otros lugares, otros no saben qué hacer”.

A la baja de las ventas que vienen registrando desde hace tiempo se suman los costos de los alquileres. Actualmente, para tener una idea, un local promedio en la zona comercial de Rawson tiene un valor aproximado de $1.800.000. Si bien Villordo remarca que hay rotación comercial, por lo general son comerciantes que vienen de zonas como el microcentro, buscando opciones más económicas. “Para quien estaba acostumbrado a pagar un alquiler de cuatro millones de pesos, no es nada, pero para el comerciante de Rawson es mucho dinero”, aseguró.

Las expectativas están puestas en un repunte de la actividad en el corto plazo, teniendo en cuenta que se acerca octubre, donde el Día de la Madre es una fecha comercial por excelencia, más las ventas de fin de año, pero sin dinero circulando, el panorama es bastante complejo.