Por última vez en la temporada, venderán las garrafas más baratas: los 8 departamentos elegidos

Esta semana, finaliza la temporada del programa Garrafa Hogar en San Juan.

El Programa Garrafa Hogar finaliza su recorrido anual esta semana con visitas a ocho departamentos, según aseguraron desde el Ministerio de Producción. Al tiempo que destacaron, "esta herramienta implementada con fondos de la provincia, garantiza el acceso a menor costo de un insumo imprescindible en los meses más frios. Finalizando septiembre, culmina su calendario 2025 con la última recorrida del año".

De ese modo, entre este lunes 21 y el martes 30 de septiembre, la movilidad oficial llegará a distintas localidades de los departamentos 9 de Julio, Calingasta, Jáchal, Angaco, Caucete, Santa Lucía Sarmiento y Valle Fértil, acercando garrafas de 10 kilos a $15.000 y de 15 kilos a $25.000. El sistema opera bajo la modalidad de “garrafa vacía por llena”, con la condición de que los envases estén en buen estado y aptos para su recarga.

El operativo es coordinado por la Dirección de Defensa al Consumidor, en conjunto con empresas mayoristas, y tiene como finalidad garantizar el acceso al gas como un derecho esencial, especialmente durante la temporada invernal. La iniciativa se enmarca en el Plan de Contención Invernal Anticipada, pensado para mitigar el impacto de las bajas temperaturas y ofrecer garrafas hasta un 40 por ciento más económicas que en el mercado.

Desde su implementación, el programa permitió que miles de familias pudieran mantener el abastecimiento de gas a un precio accesible. En esta edición, ya se han vendido más de 8.200 unidades, consolidando al Programa Garrafa Hogar como una política pública clave en beneficio de la comunidad sanjuanina.

Cronograma de actividades

* Lunes 22 de septiembre – 9 de Julio

- 09:00 a 11:00 hs – Plaza de Majadita

- 11:30 a 13:30 hs – Plaza Palmares

* Martes 23 de septiembre – Calingasta (Operativo San Juan Cerca)

- 09:00 a 10:00 hs – Barreal

- 10:30 a 11:00 hs – Sorocayense

- 11:30 a 12:00 hs – Tamberías

- 12:30 hs – Villa Calingasta

* Miércoles 24 de septiembre – Jáchal

- 09:00 a 09:30 hs – Unión Vecinal de Niquivil

- 10:00 a 10:30 hs – Club Juventud Unida (Barrio Olivares, Huaco)

- 10:40 a 11:00 hs – Camping y Granja El Tata (frente al molino de Huaco)

- 11:40 a 12:20 hs – Plaza del Barrio 28 de Agosto

- 12:30 a 13:10 hs – Sede de la Cooperativa Pismanta (Barrio Pismanta I)

- 13:30 a 14:00 hs – Barrio Malvinas (esquina de calles Eugenio Flores y Rosario Gómez)

- 14:30 a 15:00 hs – Unión Vecinal Villa Mercedes

* Jueves 25 de septiembre – Angaco

- 09:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal Las Tapias (calle 21 de Febrero s/n, Las Tapias)

- 11:30 a 13:30 hs – Barrio Municipal (plaza ubicada en calle Bosque, entre San Isidro y Pinchagual)

* Viernes 26 de septiembre – Caucete

- 09:00 a 11:00 hs – Pozo de los Algarrobos (Barrio Conjunto 5)

- 11:30 a 13:30 hs – Unión Vecinal Los Médanos (Manzana D, Casa 16)

* Lunes 29 de septiembre – Santa Lucía

- 09:00 a 11:00 hs – Unión Vecinal San Judas Tadeo (calle Ricardo Gutiérrez, manzana A, casa 7)

- 11:30 a 13:30 hs – Barrio ARA San juan (manzana A, casa 7)

* Lunes 29 de septiembre – Sarmiento

- 09:00 a 10:00 hs – Centro Cultural de Media Agua

- 10:30 a 11:30 hs – Plaza Tres Esquinas

- 12:00 a 13:00 hs – Capilla San Carlos

* Martes 30 de septiembre – Valle Fértil

- 08:30 hs – Plaza de Chucuma

- 09:30 hs – SUM de Astica

- 11:50 hs – Plaza de Usno

- 13:20 hs – Villa San Agustín (oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha)