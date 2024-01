Por la crisis económica, no descartan mayor demanda de psicólogos en la parte pública

Pero, ante la crisis económica que enfrenta el país desde hace tiempo y que se ha profundizado en los últimos meses con aumentos desmedidos, incrementos liberados en diversos servicios y actualización de valores que se encontraban congelados y desfasados en distintos productos, desde la entidad que nuclea a los profesionales que abordan la salud mental aseguran que se puede ver reflejado en la actividad. “Veremos un descenso de la demanda de consultas al no haber plata. Además, las obras sociales han quedado muy relegadas y muchos colegas no van a recibir obras sociales”, indica el presidente del Colegio.

Ante esta situación, se podrían desencadenar dos problemáticas. Por un lado, debido a la situación económica, no descartan que haya una baja de pacientes que abandonen sus tratamientos, aprovechando además el receso del verano.

Por otro lado, Heredia asegura que gran parte de los pacientes que pagan particular, al no poder continuar haciéndolo, busquen dar continuidad a sus tratamientos en la órbita pública. El inconveniente es que no hay cantidad de profesionales que pueda hacer frente a una demanda creciente, en caso de que se dé, y muchos sanjuaninos podrían no recibir la atención que merecen.

“Me dedico a hacer ansiedad y angustia y esta situación económica nos pecha a generar más ansiedad. Va a haber gente mal, angustiada y lamentablemente no van a tener como pagar una consulta”, aseguró Heredia.

Desde el Colegio aseguraron que se tomarán las acciones necesarias para articular con el área de Salud Mental del Ministerio de Salud, con la finalidad de realizar un abordaje necesario en torno a la salud mental de los sanjuaninos.