Por Güemes y Belgrano, San Juan estará desbordada de turistas

Se aproxima un fin de semana XXL entre el 17 y el 20 de junio próximo, y los operadores turísticos aseguraron que la provincia de San Juan estará explotada de visitantes, tanto o más que lo ocurrido el ultimo feriado largo del mes de mayo. Pero esta vez no hay eventos corporativos ni deportivos como fue el Sub 20, sino que la llegada masiva de turistas estará traccionada por el PreViaje, el plan oficial para viajar por Argentina con descuentos. Es que este próximo super feriado será la última oportunidad del semestre para hacer uso del beneficio, que no puede utilizarse en temporada alta de vacaciones de invierno.

El feriado largo tiene lugar entre el sábado 17 de junio y el martes 20 de junio, inclusive, ya que el lunes 19 de junio se suma como puente turístico, dando lugar a un fin de semana XXL. El 17 de junio es feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, mientras que el martes 20 de junio se celebra el Día de la Bandera, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. En el medio, el domingo 18 de junio se celebra el Día del Padre.

Gustavo Chávez, desde la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viaje no dudó en adjetivar en forma grandilocuente lo que se espera para esos días: dijo que las reservas hoteleras están “explotadas”, que los vuelos a esta provincia para esos días están “agotados” y que San Juan se verá desbordada por porteños y cordobeses, sobre todo. “Gracias al PreViaje habrá un pico de ocupación turística en esa provincia, estamos con mucho, pero mucho trabajo gracias a Dios!”, aseguro el integrante de la comisión directiva de la entidad que reúne entre otros a las agencias de turismo receptivo.

Chávez indicó que este resultado no es casualidad, sino que es fruto de un trabajo en conjunto que se viene realizando desde hace tiempo entre el sector público y privado -que actúan en conjunto a través del Bureau de Turismo. Mencionó que en los últimos meses San Juan vino transitando una continuidad de eventos deportivos y corporativos, pero que ahora, lo que más incidirá será el efecto del PreViaje. “Este mes está aprovechando la gente que compró este sistema que no se puede usar en temporada alta como son las vacaciones de invierno”, dijo. Agregó que para ese fin de semana largo no están previstos eventos en San Juan y que en otro momento podría haber pasado como un fin de largo normal. “Pero por el PreViaje la provincia como destino turístico se va a ver desbordada”, aseguró. Incluso, no dudo en advertir que están tan ocupados atendiendo reservas que ni piensan en las vacaciones de invierno previstas a partir del 9 de Julio. “Con tantos pedidos para este mes, están pasando casi desapercibidas. Es tremendo lo que está sucediendo”, aseguró Chávez.

A la cabeza de la demanda se encuentra el valle de Calingasta, con su perla turística Barreal, y luego sigue la Capital porque la mayoría de los hoteles se concentran en la ciudad. Sigue Valle Fértil con el atractivo de Ischigualasto y luego Jáchal, por la atracción y cercanía que ejerce la ruta 150. De hecho, en el sector turístico aseguran que cuando la gente no encuentra alojamiento en Valle Fértil se aloja en Jáchal porque tiene la ruta de por medio.

Ramon Ossa, desde la Cámara de Turismo de Calingasta, dijo que ese destino “ya está lleno” para el próximo super feriado. “No queda prácticamente nada de alojamiento, si hay algo será un 1 o 2%”, aseguro. Pese al buen momento por los feriados y eventos turísticos, Ossa dijo que el desafío ahora es lograr que el turismo sea más estable y no solo en los fines de semana, “los costos fijos son todo el mes y hay que afrontarlos”, dijo. Ese destino estará copado sobre todo por mendocinos que se cruzan desde Uspallata a Barreal, además del resto de provincias.

Desde la Dirección de Turismo de Valle Fértil, informaron que el nivel de reservas es altísimo, de turistas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y del sur del país, como Río Negro y Chubut. “Estamos muy contentos”, aseguró Deolinda Quintero, titula de esa área municipal. La funcionaria agregó que en forma inminente el municipio va a dar un importante cronograma de actividades que los sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar en ese departamento.

Desde el sector oficial, Roberto Juárez, Secretario de Turismo de la provincia, dijo que hay un 60% de reservas hoteleras en toda la provincia por el PreViaje. "Sabemos que va a subir porque hay muchas consulta para San Juan como para el interior y estamos trabajando en una grilla importante de actividades". aseguró.

El mes pasado

Durante el último fin de semana largo San Juan volvió a ser la provincia con mejor nivel de ocupación con el 97% de sus plazas llenas, de la mano del Mundial Sub-20, la llegada de visitantes chilenos y el arribo de turistas nacionales. Mientras que destinos como Salta, la Quebrada de Humahuaca, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, Iguazú, Merlo, Tandil, Santiago del Estero superaron el 90%.

La llegada de extranjeros, el Mundial Sub-20 y el PreViaje impulsaron un nuevo récord de turistas en el país el mes pasado. Se movilizaron 1,3 millones de personas por todo el país, que gastaron $47.433 millones, más del doble que en 2018, última vez que el feriado del 25 de mayo dio lugar a un fin de semana turístico. Los grandes impulsores fueron el PreViaje, el Mundial de Fútbol Sub-20 y que se haya sumado un cuarto día. Además, creció la cantidad de turistas extranjeros.

De acuerdo con los datos que dio la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la comparación de ambos fines de semana arrojó como resultado un incremento del 51,7% en visitantes que se movilizaron y un gasto promedio real -sin contar la inflación- que creció 20,6%, en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.