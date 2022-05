Polémica: ¿Se necesitaban próceres, o billetes de mayor denominación?

Desde el mundo académico económico se criticó fuerte la decisión, acusando al gobierno de que “no está conectado con la realidad. La gente no necesita dibujos nuevos, necesita billetes más grandes”.

Algunos analistas sostienen que la postura del gobierno roza la “necedad” ya que “que no impriman billetes de mayor denominación no va a hacer que la gente no advierta la brutal inflación que no pueden controlar”.

Otros recordaban escenas de Venezuela entiempo de una inflación que superó el millón de puntos porcentuales, en la que “para pagar un alquiler tenían que llevar los billetes en una carretilla”.

El gesto puramente simbólico del oficialismo, “propio de regímenes populistas y personalistas”, criticaron, motivó análisis profundos e indignados como el del economista Juan Carlos de Pablo, académico y periodista.

de pablo.jpg Juan Carlos de Pablo

De Pablo, abandonando su habitual buen tino y humor, se declaró “furioso” por lo que consideró “una burla fenomenal”.

"Con todos los problemas que tenemos... Yo no le voy a pedir a este gobierno que haga algo con la inflación porque no tiene ni entidad política ni idoneidad económica. Pero por lo menos le tengo que decir que no nos complique más la vida", señaló.

De Pablo, a tono con sus colegas, reclamó “emitir billetes de mayor denominación, porque la denominación es una cuestión práctica. También tiene que cambiar la unidad monetaria por razones de comodidad: tiene que sacarle tres ceros a la moneda. Si hiciera eso, el dólar blue serían 20 centavos. Lo que tiene que hacer es esperar un cachito al ritmo que va para que los números sean cómodos”.

Otro economista que cruzó con duras criticas la decisión oficial es Federico Sturzenegger, el ex titular del BCRA durante la gestión de Mauricio Macri.

594d1adedd0b0_750x500.jpg Federico Sturzenegger

“Hoy el gobierno plantea un cambio pro-grieta y con altos costos económicos. La Argentina atrapada en la matrix”, disparó.

Sturzenegger dejó de lado un momento el análisis económico de la medida y se concentró en los simbólico. “Reemplazar próceres por flora y fauna, buscaba enfatizar la vitalidad de una sociedad que se conectaba de manera concreta con sus problemas actuales y futuros. Implicaba tender una mirada al futuro y no hacia el pasado”, cuestionó.