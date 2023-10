Pese a las nevadas, habrá mucho menos agua que el año pasado en San Juan

Para dimensionar el volumen de agua esperado, en el ciclo que acaba de terminar en setiembre el derrame del rio San Juan fue de 900 HM3, y fue un año calificado como Seco. Los ciclos, o temporadas hídricas se cuentan desde el 1 de octubre de cada año, hasta setiembre del siguiente.

"Sí, este ciclo que comienza estará dentro de los años más secos de la historia, de extrema sequía", anticipó Guadalupe López, Directora de Hidráulica.

La funcionaria recordó las últimas mediciones: El año más seco de la historia ha sido el del ciclo 2021/2122, que fue de 530 HM3. Antes, en el ciclo 2019/2020, el río trajo 630 HM3, y en la temporada posterior, 2020/2021, 615 HM3. El año pasado subió el derrame real, que fue de 1.000 HM3. Fue un año atípico, pero para esta temporada las autoridades esperan un desplome en el escurrimiento, a pesar de las nevadas.

“Venimos de un fenómeno climático de Niña que es de sequía para provincias como San Juan. El año pasado fue atípico, hubo más nevadas pese a que ese fenómeno no se habia retirado", comenzó explicando la funcionaria. Añadió que El Niño que apareció ahora, es rico en lluvias y nieve para la provincia, pero llegó tarde, no se manifestó durante el invierno que es cuando hubiera sido necesario con nevadas. "Recién se está manifestando ahora en setiembre y octubre, y el aporte en nieve, que es el que tenemos como principal recurso para nuestros ríos, no ha sucedido”, aseguró la funcionaria. “Este año el manto de nieve no ha sido muy grande”, agregó.

guadalupe Lopez.jpg Guadalupe López, directora de Hidráulica

¿Puede fallar la estimación? Como todo pronóstico, puede variar. El año pasado la estimación se dio a conocer con variaciones del 18%, aunque finalmente terminó con una diferencia de solo 1,7%, según el gobierno.

Cómo se comportó el río

El “año hídrico” finalizó el 30 de septiembre, y las autoridades del departamento de Hidráulica pronosticaron un derrame de 993 hm3, una diferencia de solo 1,7% respecto a los 1.010 hm3 que efectivamente derramó el río principal de la provincia.

Hubo variaciones en los diferentes meses: las barras celestes del gráfico copiado a continuación señalan el derrame mensual pronosticado y las barras rojas, el volumen real derramado. Si bien el pico se dio en diciembre, de acuerdo con lo previsto, el derrame de noviembre sorprendió ya que se esperaba que el río entregara en diciembre y enero el mayor volumen y no en el mes 11.

53232088425_53d6da5db8_k.jpg

El procedimiento para medir cuánta agua tendra la provincia

Estaciones de medición: las 7 estaciones nivometeorológicasque tiene el Departamento de Hidráulica en la cordillera brindan información telemétrica satelital a los técnicos que realizan cada año el pronóstico hídrico. Estos hitos se ubican en valles donde están definidas las secciones nivómetricas representativas de cada subcuenca. Allí se registran, miden y transmiten diversos parámetros de la nieve precipitada durante la temporada invernal en esos puntos estratégicos en relación a los dos ríos más importantes de la provincia y sus afluentes.

Cateo: se realiza una vez al año -a fines de setiembre, principios de octubre- y es el estudio más importante para esta medición. Para eso están definidas las secciones nivómetricas representativas de cada subcuenca, próximas a las estaciones nivometeorológicas donde se realiza este estudio. Consiste en la medición de la densidad de la nieve tomando in situ, la altura y el peso con la ayuda de un tubo nivómetrico (instrumento metálico equipado con un manillar que cuenta con ranuras graduadas), en diferentes puntos a lo largo de una línea representativa de la sección nivométrica. Posteriormente, esa información se edita, se revisa y mediante fórmulas estadísticas y matemáticas -más información histórica-, se calcula el derrame del próximo ciclo y su distribución mensual.

El pronóstico hídrico constituye uno de los estudios más esperados por quienes tienen al agua como insumo básico de su actividad económica como la producción agrícola. Además, en tiempos de crisis hídrica como el actual, saber cuánta agua traerá el río es una información fundamental para planificar estrategias de distribución en el siguiente ciclo.

"No es un desafío sencillo,pero es algo que la provincia tiene que entender. No va a ser fácil llegar a los acuerdos y a los números, pero es algo que tenemos que tener en mente con la planificación plurianual que hace falta para mantener las reservas de diques, mantener las reservas de acuíferos subterráneos y tener una distribución sustentable en el tiempo del recurso hídrico", dijo el Secretario del Agua, Ramiro Cascón en declaraciones a Canal 13.

Sobre el sector productivo que utiliza el agua en la distribución para el riego, añadió que "entre todos los usuarios", deben trabajar. Además señaló"hay algunos sectores productivos que usan más el acuífero subterráneo, entonces tienen más intención en hacer esa recarga, los otros que usan superficial y quizás quieren que todo vaya a una parte de la distribución. Bueno, esos intereses son los que hay que adunar y consensuar para un manejo equilibrado de toda la cuenca en su conjunto", dijo el funcionario.