Para especialistas sanjuaninos, el dólar blue podría llegar a los $700 en diciembre

El licenciado Gustavo Ruiz Botella, analista económico señaló que, si se tiene en cuenta que en lo que va del año el dólar aumento un 20% y la inflación un 30%, en diciembre la divisa extranjera debería estar en el orden de los 600 a 650 pesos. Pese a ello sostiene que, al ser un año electoral, será evidente el esfuerzo que hará el Gobierno para contener la disparada de la cotización. “Si bien llegó a los 400 pesos, el Gobierno comenzó a recaudar por el dólar soja 3 y eso creería que va a mantener el tipo de cambio, pero es algo muy difícil de proyectar. Se proyecta teniendo en cuenta que las condiciones no van a cambiar y si es así yo creo que podría alcanzar los 500 pesos a fin de año”, señaló.

Eso sí, sostiene que ese valor sería posible siempre y cuando no haya un cambio de condiciones o exigencias de parte del Fondo Monetario Internacional ni ocurra alguna corrida cambiaria provocada por las elecciones.

DÓLAR BLUE.jpg El dólar blue está pegando un frenazo con marcha atrás este miércoles

Por su parte, el contador público nacional Fabián Rodríguez, especializado en asesoramiento tributario, prefirió ser más prudente al señalar que al menos de acuerdo a los elementos que hoy se encuentran en la mesa económica, no hay forma de saber el valor al que podría llegar el dólar blue a fin de año. “El dólar informal es un mercado chico que reacciona a diferentes estímulos, no solo el inflacionario. Este año es particular ya que tenemos elecciones, cuyos resultados sin dudas repercutirán en su cotización, por lo tanto, se hace difícil establecer un posible valor estimado. No obstante, como mínimo estará impactado por la Inflación”, aseguró.

Quien opinó sobre la misma línea de cautela es el licenciado Eduardo Coria Lahoz, asesor financiero. De acuerdo a su análisis, el valor de la divisa estadounidense va a depender de las decisiones que tome el Gobierno en materia monetaria durante el resto del año. “Seguramente se va a ubicar arriba de los 500 pesos, pero sería arriesgado darlo como seguro”.

D{OLAR BLUE.jpg El dólar blue de momento mantiene los valores de la jornada anterior.

Uno de los peores pronósticos lo brindó el contador público nacional y especialista en economía Luis Aveta, quien señaló a este medio que, debido a la dependencia de la inflación, no hay posibilidades que el dólar baje, al menos no en el corto plazo. “El dólar depende de la inflación, que no está bajando. Hay una mayor emisión de parte del Gobierno nacional y eso impacta también en su valor. Analizando la situación, no creo que frene el aumento, sino que seguirá el ritmo de la inflación, por lo que en el peor de los escenarios veo que el dólar puede llegar a $700 al finalizar el año. Si no se para la inflación, el dólar va a acompañar, pero hay que ver el impacto de las elecciones y cómo se comporta. Son análisis que pueden ir cambiando”, sentenció.

DÓLAR BLUE.jpg El dólar blue se despide de la semana con una tendencia a la baja.

Estas proyecciones van en línea con lo que muchos analistas y consultoras privadas están detallando a nivel nacional. Con una divisa que cerró el año pasado a 346 pesos, y con una suba que rompió la barrera de los 400 pesos durante los primeros 4 meses del año, si se calcula en base al precio del dólar oficial y el valor del blue actual, en diciembre podría estar sobre los 760 pesos, de acuerdo al canal de YouTube Inverarg.

Mientras tanto, tras varios días de tensa calma, finalmente el dólar blue subió en una sola jornada $10. Hoy en la City porteña se encuentra a $410 para la venta y $406 para la compra. Cabe recordar que San Juan siempre maneja un par de pesos por encima de la cotización de Buenos Aires.