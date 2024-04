Odontólogos sanjuaninos registran una caída del 30% de pacientes en consultorios

Desde hace un tiempo distintas especialidades médicas de la provincia han señalado una caída de pacientes en el área privada. Los odontólogos sanjuaninos no son ajenos a esta situación y desde el Círculo Odontológico de San Juan confirmaron que en lo que va del año han detectado una baja en la demanda en el orden del 30%.

En torno al análisis que realizan y lo que conversa con colegas de la especialidad, una gran cantidad de pacientes que cuentan con cobertura de obra social o que de manera particular antes se atendían en consultorios, hoy están recurriendo a la salud pública. “Tenemos colegas que están en los centros de salud públicos y aseguran que aumentó la demanda de pacientes con cobertura de obra social, sobre todo de OSP, cuya cobertura es muy baja y el paciente tiene que hacerles frente a cosas de valores elevados y recurre a la parte pública. Sabemos que eso iba a pasar, porque la recesión es para todos”, destaca.

Por otro lado, se encuentran los pacientes que, por la crisis económica, deciden postergar la consulta o tratamiento, y destinar el dinero a otros fines, y no a la salud bucal.

“Esto genera preocupación, porque nosotros, en la parte privada, tenemos dos tipos de ingresos: aquellos por la atención diaria, que viene por obras sociales o particulares, de pacientes de todos los días; y lo que ingresa por tratamientos como ortodoncia, implantes o prótesis. La caída es en todo. Se suma que los tratamientos más caros han caído, y también la demanda por obra social. Los costos en los consultorios son elevados, aparte de los insumos y no hay forma de sostenerlos, es imposible. Así hagamos el esfuerzo, no hay forma”, reflexiona Castro.

Los costos en consultorios, más del doble en un año

A la crisis por la falta de pacientes se suma la realidad de los costos de atención, procedimientos y tratamientos. Debido a la vorágine económica del año pasado, donde entre la especulación y el ingreso restringido de ciertos insumos que afectaron de lleno al sector los valores se fueron actualizando, se llegó al punto tal de aumentar más del doble en algunos casos.

Castro detalló que hoy por hoy una consulta odontológica tiene un valor de $15.000, aunque hay profesionales que no la cobran ya que priorizan el ingreso de alguna práctica o tratamiento en particular, para no espantar al paciente.

“Las obturaciones, que son los arreglos, rondan entre los $30.000 a $35.000. Una extracción dentaria puede costar entre $20.000 a $25.000. El 50% de trabajos en consultorio son arreglos. La mayoría de la gente va por eso”, informó Castro.

Los tratamientos son los que más encarecieron. Para tener una idea general, un tratamiento de ortodoncia hace poco menos de un año costaba entre $350.000 a $400.000 promedio, y hoy en día vale alrededor de un millón y medio de pesos. “Las rehabilitaciones, que es la colocación de implantes, prótesis fija o coronas de porcelanas, muchos pacientes los están dilatando porque por el momento no se animan a encararlo por sus costos. Hace un tiempo atrás, con la incertidumbre, muchos pacientes preferían hacerse el tratamiento si tenían el dinero en el momento. Pasaba mucho previo a las elecciones, porque temían que se moviera el presupuesto. Hoy eso no está pasando. Al haber estabilidad de precios, el paciente prioriza en otras cosas”, detalla el profesional.