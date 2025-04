Odontólogos sanjuaninos, expectantes ante la posible variación en los precios tras la liberación del cepo al dólar

Este viernes se cumplirá una semana desde que Nación liberó el cepo al dólar para las personas físicas y estableció una brecha con mínimos y máximos. Tras esto, diversos sectores fueron notificados de nuevas listas de precios, ventas paradas hasta tener un panorama más claro e informaciones ante la posibilidad de nuevos aumentos. En ese contexto, los odontólogos sanjuaninos están expectantes ya que, si bien por el momento no han registrado variaciones, no descartan que se den en las próximas semanas.

Jorge Castro, odontólogo sanjuanino y ex presidente del Circulo Odontológico, comentó a Tiempo de San Juan que, de acuerdo a lo que han charlado entre los colegas, se preparan para un incremento en los costos. “Por el momento no hemos recibido listas de precios nuevas ni de laboratorios y no he visto diferencias en los valores de los insumos, por el momento. Me imagino que deben estar esperando unos días a ver cómo reacciona y cómo se comporta el dólar”, precisó.