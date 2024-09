Odontólogos sanjuaninos aseguran que la estabilidad económica impactó de manera positiva en los consultorios

“Se ha reactivado un poco las consultas. Los tratamientos más costosos también se están reactivando, más allá que sigue el consumo cercano a un 20% inferior a años anteriores”, aseguró el profesional.

La migración de pacientes con obras sociales al sector publico sigue siendo un problema para la actividad, pero reconocen que regresaron pacientes que habían dejado de ir o que desistieran de iniciar algún tratamiento que no cuenta con cobertura del 100% por no contar con el dinero. Al respecto, señaló: “Hace un tiempo atrás los tratamientos más costos se plancharon, por la inseguridad económica. Por temor no lo hacían, hoy se están reactivando los tratamientos, pero se nota la merma en pacientes de obras sociales en tratamientos convencionales”.

Pese a la reactivación, la situación sigue siendo compleja para un sector que recibe de parte de obras sociales aranceles por debajo de los costos que deben afrontar. Esto ha llevado a la reorganización de los profesionales a la hora de prestar servicios. Si bien no se han registrado cierre de consultorios, Castro aseguró que mantener un consultorio en soledad es prácticamente inviable, por los costos que representa no solo el alquiler del espacio (en el caso de hacerlo) sino el pago a un administrativo, servicios, entre otros gastos corrientes.

“Desgraciadamente estamos acostumbrados a sortear este tipo de crisis. Lo que se achican son los ingresos, ya que se siguen manteniendo los consultorios. Confiamos en que esto va a pasar, que es pasajero”, finalizó el profesional.