Mosto, un producto líder de San Juan y estrella en el exterior; busca brillo en el país

Según Martín Materia, presidente de CAFEM, el plan estratégico del mosto para 2025 tiene dos objetivos principales: trabajar en la modificación del arancel en Brasil, promocionar el producto a través de canales de marketing a la vez que se lo impulsa en el Congreso. La situación con Estados Unidos y los aranceles también es un tema importante, ya que el presidente Trump ha implementado políticas que afectan el comercio internacional.

Ley del mosto

La CAFEM insistirá este año en reflotar el proyecto de ley que alienta el uso del mosto como endulzante natural de bebidas analcóholicas en el país, una idea que en el 2014 produjo inicialmente resistencia desde el sector azucarero.

Para lograrlo, apuntarán a exaltar los beneficios para la salud al consumir un producto natural y a veces hasta orgánico como es el jugo de uva. La lucha será dura porque enfrentan en esta cruzada al jarabe de maíz de alta fructuosa (JMAF)que es más barato y ha desplazado al producto de la uva del mercado.

Este martes en la reunión de directorio de COVIAR que se realizó en San Juan, se sugirió promocionar en canales de difusión los dichos de un alto funcionario de salud del flamante gobierno de Trump en Estados Unidos, que habló del daño a la salud que representa el JMAF. El Fondo Vitivinícola, a través de Sergio Villanueva; también propuso incorporar influencers de salud para promocionar el uso en el mercado interno.

“Es un producto que es muy conocido en el mundo por sus características de producto natural y que, bueno, en Argentina quizá no tanto”, admitió Materia.

El próximo paso para insistir en la ley está puesto en los gobernadores. “Por suerte, tanto el gobernador de Mendoza como el de San Juan están trabajando en eso, y desde la Cámara nuestra estrategia será hacer que el mosto se conozca en el país, posicionar el producto, mostrarlo como un caso de producto exitoso en el mundo. Argentina es el segundo exportador mundial”, indicó el presidente de la entidad.

Brasil, asignatura pendiente

“Vamos a trabajar fuerte este año en lograr la modificación del reglamento vitivinícola del Mercosur para que nos permitan que el mosto circule libremente por el Mercosur en envases superiores a 5 litros”, dijo Materia a Tiempo de San Juan.

Actualmente, el artículo 8 de ese reglamento limita a que la circulación debe darse en envases menores a 5 litros, afectando a la industria de San Juan y Mendoza que maneja envases a granel.

“La industria del mosto es más industrial y el envase más pequeño es el tambor de 306 kilos. Entonces, ahí tenemos una complicación”, dijo el directivo que tomó las riendas de la cámara hasta setiembre del 2026.

Trump, los aranceles y el cupo

La guerra comercial que ha iniciado el presidente estadounidense Donald Trump al colocar aranceles de importación a productos externos no preocupa a los exportadores de mosto.

“Desde nuestro punto de vista, no debería afectar a nuestro producto. Porque Estados Unidos es un país que, si bien tiene producción propia, no da abasto para abastecer a su mercado. Entonces no tiene sentido que aplique impuestos al ingreso del mosto argentino cuando lo necesita, cuando no lo tiene”, dijo Materia.

Estados Unidos es el principal comprador de mosto y Argentina transita el tercer año del acuerdo de venta de producto con un cupo que se firmó en el año 2022. El principal competidor del mosto argentino es España, que se dedica a abastecer principalmente la economía europea.

En cuanto a las perspectivas del mosto este 2025, el dirigente agregó que el desafío es la caída de consumos por la inflación mundial. “Eso les pegó a todos los productos que no son de primera necesidad como los vinos y los jugos. El consumo ha caído y hay stocks que son los que pueden complicar un poco el panorama de los despachos”, indicó.

No obstante, las perspectivas del mosto son positivas, ya que es un producto versátil y demandado por diversas industrias. La Argentina es el mayor exportador de mosto en volumen, y la producción de este producto ha sido un caso de éxito para la industria vitivinícola argentina. Sin embargo, esto no quita la importancia de trabajar en la promoción y regulación del mosto para asegurar su crecimiento y competitividad en el mercado.