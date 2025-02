¿La guerra comercial declarada por Trump hará temblar a San Juan?: entre la alarma y la cautela

Estados Unidos es uno de los 5 mercados externos más importantes de la provincia de San Juan junto con Suiza, India, Brasil y Chile.

Las exportaciones sanjuaninas a Estados Unidos totalizaron en el año 2023 U$S 30,6 millones por unos 14,5 millones de kilogramos y en el 2024 U$S 47,5 millones en valores FOB (Free on board, en español libre a bordo) por unos 23 millones de kilogramos. Estos valores, comparando los años 2023 y 2024, significaron un 55% de crecimiento en Valor FOB y del 59% en volumen.

Esta avanzada de Washington en su política proteccionista generó reacciones en todo el mundo globalizado, y en San Juan las reacciones de algunos sectores no tardaron en llegar.

El análisis en San Juan

Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de San Juan fue directo con las consecuencias si sigue esta espiral arancelaria: “Suba de aranceles implica que nuestros productos serán más caros para ese mercado. Mosto, aceite de oliva entre otros, también serán más caros para el resto de los países que van a ese mercado con los mismos productos”, indicó.

De todos modos, en la entidad que reúne a los exportadores provinciales son cautos y dicen que no emitirán conjeturas a la espera de mayor información. “No apresuraría conclusiones, ya que parece una herramienta de negociación del gobierno de Estados Unidos para otros temas, ejemplo los anuncios de México y Canadá para controlar narcotráfico, que reclama EEUU”, agregó.

Jaime Rodríguez, Presidente de SJB AlyC y Director de la Bolsa de Comercio de San Juan analizó que, para Argentina y San Juan, la restricción estadounidense va a ser “una complicación”. “Argentina no está exenta de la globalización. Hoy todas estas restricciones arancelarias para todos los productos argentinos entran a Estados Unidos van a ser una complicación”.

De todos modos, Rodríguez destacó que los anuncios han sido genéricos y ya han comenzado las negociaciones individuales. “El caso emblemático lo tenemos con México, donde ya la presidenta habló con Trump y se comprometió a hacer un control más estricto de la frontera entre México y Estados Unidos, y eso va a permitir que se demore la política arancelaria anunciada. Probablemente en Argentina suceda algo similar, que haya después negociaciones particulares por país”, dijo.

El atraso del dólar

Rodríguez no dejó de destacar que a Argentina se le presenta otra situación, que es la pérdida de competitividad con respecto a la región. “Hoy tenemos un tiempo de cambio fijo, con algún atraso cambiario. Eso hace que la Argentina sea más cara que los países de la región, por ejemplo, Brasil, Chile, que pueden exportar productos similares a los que exporta Argentina”, dijo.

Enumeró productos del complejo lácteo, el complejo de la carne y, obviamente, todo lo que tenga que ver con granos, con cosechas, sobre todo Brasil, en ese caso Uruguay, algo de Paraguay, en los que Argentina también se puede verse afectada.

“En el caso de San Juan, exportamos vino, aceite de oliva, pasas y algunos otros productos. Esto seguramente también se va a ver afectado por la política arancelaria más restrictiva que estaría aplicando Estados Unidos”.

Oportunidades

Ante la complejidad de esta guerra comercial iniciada por Estados Unidos, Rodríguez ve una oportunidad para el país y la provincia. “Los demás países no se van a quedar de brazos cruzados mirando cómo Estados Unidos fortalece su política arancelaria y ellos no, hablo de China precisamente. Ante una política de aranceles muy agresiva de Estados Unidos es probable que Argentina tenga oportunidades de incrementar sus exportaciones a China, tanto en materia energética como agrícola”, indicó.

El contraataque de China

Luego que el lunes desde Washington se anunció la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos a México, Canadá y China, este último país contraatacó. China anuncio hoy aranceles de represalia sobre productos estadounidenses: 15% a la importación de carbón y gas natural licuado, y el 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola, las camionetas y algunos coches deportivos. También añadió a su lista de entidades “no confiables” a las tiendas Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

Mientras tanto, los aranceles propuestos por Estados Unidos del 25% a productos canadienses o mexicanos, se han pospuesto después de conversaciones de último momento.