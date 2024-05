Los jubilados y pensionados de ANSES que se quedarán sin bono de $70.000 en mayo

El Gobierno intenta actualizar los haberes de los ciudadanos de la tercera edad para que no sean derrotados por la inflación, por eso pagará una importante ayuda monetaria. Sin embargo, no todos los jubilados y pensionados del ANSES podrán cobrar el bono de $70.000 este mes: aquellos que perciben la jubilación máxima de $1.279.472,92 y los usuarios que no cumplen con los requisitos establecidos por el Estado quedarán afuera de este beneficio .