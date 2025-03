Los huevos por el cielo: en San Juan subieron un 20,5% en un mes, ¿por qué?

Sólo en el último mes, el precio de los huevos aumento un 20,5 por ciento en San Juan. Y el incremento se viene registrando de modo paulatino desde finales del año pasado. La situación no sólo se advierte en la provincia sino también en el resto del país. Y, según especialistas, el proceso de suba se da por la confluencia de distintos factores, como la gripe aviar en los Estados Unidos y fenómenos climáticos que han complicado la producción local.

Mientras que, en el mismo lugar, a finales de diciembre de 2024, el cartón se conseguía a un valor equivalente a un 26 por ciento más barato, con precios que se movían entre los $4.200 y los $5.500.

Los productores y comerciantes a nivel nacional, coincidieron a que uno de los factores determinantes para esta situación es el brote de gripe aviar que afecta desde hace semanas a los Estados Unidos. Allí, por el virus, fueron sacrificadas más de 60 millones de gallinas ponedores, alrededor del 20 por ciento, y se produjo una suba descomunal en ese país, donde la docena llegó a costar 15 dólares, lo que causó un desequilibrio del mercado global.

Por el desabastecimiento, buena parte de la producción de países como Canadá, México y Brasil - que antes abastecían a la Argentina - se está volcando a los Estados Unidos. “Argentina el año pasado importaba huevos de Brasil porque no alcanzaba para cubrir la demanda interna. Hoy todo lo que exporta Brasil se lo manda a Estados Unidos, entonces hoy no alcanzan los huevos que se producen acá”, explicó Juan Pablo Della Villa, integrante de la cooperativa alimenticia ECAS, en diálogo con la AM 750, según publicó el medio Página 12.

El otro factor que influyó en la suba del precio de los huevos, según se explica a nivel nacional, es la quita de las retenciones a la soja y el maíz anunciada en enero pasado, que repercutió en el mercado interno. “Lo pagamos los consumidores en el valor final del huevo y los productores, que pagan más por la soja y el maíz y con los incrementos del alimento balanceado para las gallinas, nada es gratis”, dijo Della Villa.

En tanto que, las condiciones climáticas también tienen su grado de influencia, ya que por las olas de calor y las altas temperaturas que se registraron en la zona de mayor producción de huevos durante enero y febrero afectaron a las gallinas ponedoras, complicando el proceso de la cadena productiva.