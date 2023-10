Los Azules, la mina sanjuanina que apuesta políticamente por "el cambio"

No es un proyecto menor, está alojado en Calingasta que lleva perforados 32.000 metros de pozos y que anuncia para entre 2024 y 2026 el inicio de la construcción. Pero al decir de su CEO Michael Meding, para que eso pase de promesa a realidad deben cambiar muchas cosas antes. Entre ellas, el cambio de gobierno en la próximas elecciones de este mes, teniendo en cuenta el panorama lapidario que acaba de pronunciar con las condiciones que ofrece el gobierno liderado por Sergio Massa. Quien, como se sabe, no sólo es candidato presidencial del oficialismo sino que tiene a su cargo el área económica y la específicamente minera con una integrante su equipo, como es Flavia Royón.

Meding no tuvo contemplaciones en pasar los habituales comentarios en off de record a declaraciones públicas. Lo hizo en el programa Con todo al aire, que conducido por el periodista Roly Olivera explora el mundo empresario todos los lunes por Canal 13 San Juan. Allí, Meding disparó con una dureza desacostumbrada para un ejecutivo de su relevancia: “No conozco un solo caso donde funcione un sistema como en la Argentina”, se quejó amargamente del gobierno nacional para definir el entramado de impuestos y cargos a la exportación. Que, se sabe, fueron establecidos por la administración que lidera Massa.

Para definir su percepción, hizo referencia a las elecciones inminentes: “Le vamos a pedir al gobierno nacional, al que sea, que necesitamos reglas claras que no se cambien”. En su definición de “el que sea” no excluyó explícitamente al actual, pero se sobre entiende que no incluye a Massa porque es el actual conductor de las reglas económicas contra las que apunta Meding.

En otros pasajes de la entrevista, Meding relató su historia en San Juan y el futuro del ambicioso proyecto que conduce, pero cuya línea de largada aparece bien diluida y lejana de acuerdo a su propia percepción lapidaria de las condiciones económicas vigentes en el país.

-“A mí me gusta la provincia. Yo llegué en 2010. Y en 2017 me hice socio de una cervecería acá, artesanal. Y yo estoy convencido, ¿no? Sin la minería en San Juan no sería posible este crecimiento durante este tiempo. Y, digamos, mi negocio creo que es también factible. Nada que ver con la minería directamente, pero indirectamente sí. Porque la gente, digamos, tiene sus ingresos a través de la minería. San Juan es 70% más o menos cadena montañosa. 97% que no se puede cultivar. 3% que se puede cultivar, me dijeron. Vas mirando el mapa nomás te das cuenta”.

-“Si hay esperanzas? Entiendo que sí por lo que están haciendo, pero... Nosotros confiamos en San Juan, confiamos en la gente de acá, confiamos en lo atractivo que ha demostrado San Juan para empresas del capital internacional, porque una mina en lo general no se desarrolla con capitales argentinos por la cantidad de fondos que se requieren. Entonces apostamos al sanjuanino. Sabemos que hay muchos problemas a nivel nacional que sí tenemos que arreglar. Vos mencionaste el tema de los derechos de exportación. Esto para una minera, cuando vos impones impuestos adicionales a una minera, ¿qué hace la minera? Cambia, por ejemplo, la ley de corte, que define como mineral digamos que va a ser procesado y mineral que no tiene suficiente contenido para que sea económico, y lo sube. ¿Qué significa eso? Cuando tú aumentas los impuestos, como los derechos de exportación, se achica la vida de la mina. Eso significa menos años de trabajo para la gente y al final también menos oportunidad para los empresarios de crecer con la mina. Entonces yo estaba en ese momento a cargo de extender la vida de una mina grande en San Juan (Veladero) y todavía lo está pagando, porque en su momento el gobierno decidió sacar los derechos de exportación”

-“No sé cuántos dólares hay hoy día en la Argentina. Bueno, tenemos un problema, o sea, hay un conjunto de problemas. Digo, la ley de inversiones mineras prevé 30 años de estabilidad fiscal para las empresas mineras teniendo en cuenta la cuantía, la inversión. Pero decíamos, si eso opera en el momento en que presenta el informe de factibilidad en la Secretaría de Minería de la Nación de cuando le ponen el sello a recibido, más allá que la resolución sale después, opera a partir de entonces. Si lo presentan hoy, es el suicidio. Retenciones del 8%. Cepo cambiario. ¿Qué más?”

-“La estabilidad también debería alcanzar, digamos, el sistema de mercado de cambios, ¿no? Pero como hemos visto en otros casos, eso no fue visto así. Decía que te prometieron, no se cumplió. ¿Cómo funciona la estabilidad? Vos estabilizas, no un impuesto en sí, sino la carga impositiva total. Entonces, ¿qué pasa? Vos tienes que comparar, después de cerrar un ejercicio, es decir. Estás en 31 de diciembre, 31 de diciembre cerramos. Y luego, ¿ves? ¿Cómo hubiera sido la situación de la empresa si no hubieran cambiado algo? Y luego, vas a pedir la devolución, digamos. Supongamos que han incorporado algún impuesto nuevo. De lo que pagaste de más. Luego, tienes que pedir la devolución. Yo no conozco casos donde ha funcionado esto. En Argentina no ha habido devolución. No sé. En San Juan no ha habido devolución. Todavía hay reclamos administrativos bastante fuertes. Sí, pero yo no tengo conocimiento de ningún caso donde la estabilidad resolvió, digamos, una desventaja económica versus lo que se planificó en su momento cuando se hace esta gran inversión”.

-“Entonces, si no tenemos esto claro, ¿cómo vamos a poder seducir, digamos, el capital internacional?”.

Ver la entrevista completa, acá.