Ley de Alquileres: para los inmobiliarios de San Juan, el proyecto busca "un punto de equilibrio"

En la tarde de este miércoles 23 de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó las modificaciones de la Ley de Alquileres . En medio de la polémica entre propietarias e inquilinos, una dirigente sanjuanina de los inmobiliarios defendió la media sanción y manifestó que el proyecto busca “un punto de equilibrio” para que no haya un sector más perjudicado que otro, en medio de la grave inflación que atraviesa el país.

En diálogo con Tiempo de San Juan, la secretaria general de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Josefina Pantano, expresó que el proyecto busca contrarrestar la grave situación de los alquileres familiares. “Buscamos un punto y medidas de equilibrio. La gente busca tranquilidad e igualdad para no haya un sector más perjudicado que el otro”, dijo.

Pantano pretende que el Congreso nacional acepte las medidas paliativas, con el objetivo de ayudar tanto a los propietarios y a los inquilinos. En este contexto, uno de los principales objetivos es que los inmuebles no se fuguen al alquiler de turismo. “La crisis económica provoca el quite de un producto del mercado manejado por las inmobiliarias, que en San Juan no ocurre demasiado, pero en Ciudad de Buenos Aires sí”, contó.

Tras la aprobación en Diputados, Pantano espera que el Senado nacional apruebe la propuesta lo antes posible.

Otros de los propósitos de los inmobiliarios es reducir el plazo de tres a dos años, únicamente por la previsibilidad económica. Además, buscan bajar los costos iniciales y actualizar los índices cada cuatro meses, a través del acuerdo entre los propietarios e inquilinos.

Por otra parte, la secretaria general solicitó que los dirigentes políticos sumen medidas a corto y largo plazo. Entre ellas, aumentar la oferta e incentivar a los propietarios que tienen una, dos o tres viviendas para refaccionarlas y que vuelvan al mercado de alquileres, y no estén destinadas al turismo o la venta.

¿Cuáles son los costos más importantes de los inmobiliarios?

Pantano aseguró que el escenario en San Juan es distinto a otras provincias. Con respecto a los costos de mayor preocupación para el sector, la dirigente dijo que son:

Costos iniciales: los depósitos pueden realizarse en varias cuotas. Este proyecto permite aplicar un pago inicial mayor al de un canon de alquiler, que pueda anticiparse y evitar los incrementos a futuro.

Los honorarios de contrato: se establecen por una tasa de alquileres, pero en otras jurisdicciones es un porcentaje del periodo contractual del monto. El proyecto busca reducir los costos de honorarios.

Los sellados de los contratos: están calculados en función del valor del alquiler, los impuestos que carga y el plazo del convenio. Hay varias provincial donde el impuesto provincial exige una actualización una vez al año. Eso se eliminaría en caso de aprobarse.

Los seguros de caución: en San Juan todavía se acepta la garantía personal, pero en otras provincias lo aplican y reducen en un tercio el costo del seguro.

Según la FIRA, ¿cuánto cuesta un alquiler promedio en San Juan?

Ante la consulta de este medio, la representante de la federación tomó ejemplos promedios dentro del Gran San Juan. Actualmente, los diversos alquileres están estimados con los siguientes valores:

Monoambiente: $55.000

Departamentos de dos ambientes (un dormitorio): $65.000

Departamentos de dos ambientes (dos dormitorios): $85.000

Una casa: $110.000

La media sanción

Diputados de la oposición consiguieron el quórum y de esta forma dio inicio a la sesión especial en la que se discutió cambiar o derogar la Ley de Alquileres. Finalmente, Juntos por el Cambio logró llegar a 129 bancas para que haya debate en el recinto.

Esta ley generó controversias entre inquilinos y propietarios desde hace tres años, cuando entró en vigencia. En el inicio de la sesión especial, hubo varios cruces de diputados del Frente de Todos y JxC por el pedido de apartamiento de los temas, según informaron en C5N.

El dictamen de mayoría, propuesto por los legisladores referenciados por el Frente de Todos, fue rechazado con 109 votos afirmativos y 131 negativos. Después se votó el dictamen de minoría, iniciativa de Juntos por el Cambio, que fue aprobado por 125 a favor y 112 en contra.

Qué dice el proyecto que obtuvo media sanción