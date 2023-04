Ley de alquileres: contratos frenados o por 6 meses en San Juan

Todas las partes consultadas admiten que el haber realizado un anuncio sin precisiones hizo mucho daño, porque ha generado especulaciones y cambió el rumbo en las operaciones del mercado. “Lamentablemente ha habido una expresión irresponsable de las autoridades que ha paralizado todo”, dijo Mauricio Turell, desde la Cámara de Construcción e Inmobiliaria. Agregó que su temor es que proliferen contratos fuera de la ley, e informó que en la última semana los propietarios que estaban por firmar un contrato de vivienda familiar y tienen urgencia de hacerlo, lo han cambiado por uno de alquiler temporario. Bajo esa figura se firma un canon por seis meses, que está permitido por la ley 25.571 como algo temporal, que no se puede renovar de manera continua a la misma persona. “Se hace para ocultar un contrato real, hasta ver qué pasa con la vigencia de la Ley “, afirmó.

Pablo Domínguez, quien preside el Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, admitió que hay dueños de viviendas que han comunicado que por ahora no van a alquilarlas. “Hay propietarios que tenían contratos pendientes por firmar y han decidido esperar hasta ver que va a pasar con la ley vigente”, dijo. En ese sector estiman que al menos un 20% de los contratos se han frenado estos últimos días a raíz del anuncio informal del gobierno. Domínguez dijo que en las inmobiliarias asociadas a esa entidad el alquiler temporario solo se da para el turismo.

El revuelo se generó al conocerse que el gobierno estudia alternativas de cambiar la vigencia del contrato de los tres años que indica la ley, a dos años, y que además las actualizaciones sean cada seis meses y no a un año como es ahora. En un primer momento se difundió que la Nación iba a sacar un decreto, pero ahora se dice que deberá tratarlo el Congreso, lo que puede dilatar los tiempos si es que en realidad se piensa seriamente en modificar la Ley de Alquileres. Ante esto Domínguez cree que el mercado pronto volverá a normalizarse.

En la Asociación de Inquilinos admitieron también que muchas personas denunciaron a la entidad que desde la semana pasada no se han podido firmar contratos que estaban acordados, que incluso a algunos les han querido imponer alquileres a dos años y actualización semestral, e insisten en que la ley sigue vigente y no se deben permitir contratos por fuera de ellas. “No se debe alimentar esta locura de que se va a modificar la ley vigente porque se crea un desconcierto que perjudica al inquilino, pero también al propietario”, dijo su titular, Víctor Bazán quien acuso a algunos sectores inmobiliarios de “alentar este tipo de especulaciones”. Agregó que, para los contratos ya firmados, cualquier modificación de la ley no será retroactiva, y que los actuales deben hacerse con la ley que está vigente. Insistió además en que si se da alguna modificación, será en el Congreso.

Actualmente en zonas de Capital, Rivadavia y Santa Lucía, el alquiler de una vivienda de dos dormitorios ronda entre los $60 y $70 mil pesos mensuales, y aumenta hasta los $100 o 120 mil para tres dormitorios. Los precios disminuyen en inmuebles ubicados en Chimbas o Rawson.