¿Le bajan o no el pulgar a la COVIAR?: los diputados nacionales por San Juan, con matices; no definen

La presentación del proyecto de ley para eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina ( COVIAR ) por parte del diputado porteño Damián Arabia ha generado un gran debate en el sector vitivinícola. Sin embargo, con matices, los diputados nacionales sanjuaninos -tanto los oficialistas como los de la oposición, no tienen claro aún si apoyarán o no el proyecto.

En este contexto, la decisión de los diputados uñaquistas y oficialistas por San Juan tanto como los de Mendoza será crucial para determinar el futuro de la COVIAR y su impacto en la industria vitivinícola argentina.

Consulta a las cámaras

Ambos grupos de legisladores coinciden sin embargo en que será necesario consultar a las entidades vitivinícolas privadas -que tienen intereses contrapuestos- para poder alcanzar una definición respecto al voto.

La excepción es el libertario José Peluc que adelanto su voto afirmativo a la derogación, en sintonía con el proyecto de desregulación del Estado de Javier Milei. A su vez, la diputada oficialista María de los Ángeles Moreno, no contestó la consulta.

Desde la oposición surgió una crítica a que haya sido un diputado porteño, ajeno al mundo vitivinícola, quien haya presentado la iniciativa, y cuestionaron la oportunidad de la presentación. En el oficialismo, son cautos y a diferencia con Mendoza, donde la vicegobernadora abiertamente apoya la eliminación de COVIAR, aquí no emitieron juicios de valor.

Las opiniones

Mirá lo que dijeron cada uno al consultarles como votaran el proyecto en caso de que salga dictamen.

Fabiola Aubone: “Somos una provincia vitivinícola y lo que diga un legislador porteño y encima de la bancada oficialista que recién llega, que poca experiencia tiene y no conocen ni siquiera la provincia de San Juan, difícilmente puedan imbuirse en lo que es la temática y la problemática de los vitivinícolas. Siempre vamos a defender la industria, pero creo que lo más atinado si sale el dictamen, será reunirnos con la COVIAR y con el sector vitivinícola para traer a la comisión la mejor propuesta que mejore y beneficie al sector".

Walberto Allende: “Primero, ni la COVIAR, ni ninguna cámara de bodegueros o viñateros, ha tomado contacto con nosotros. Y creo que es un tema muy importante, que va a tener un debate importante, pero que necesita primero un análisis entre ellos, entre los privados. Ahora bien, la crisis de la vitivinicultura es muy profunda, está en el peor momento de los últimos 20 o 25 años y sumarle ahora este problema, es complicado. ¿Derogar la COVIAR? No. Todavía no. Hay que hablarlo con las cámaras que son las involucradas".

Jorge Chica: “Estamos en proceso de reunirnos con los actores de la provincia, que son las cámaras, los productores y las bodegas. Los tres diputados estamos armando estas acciones. Pero todavía el proyecto tiene que pasar por comisión”.

José Peluc: “Mi voto será positivo, a favor de la eliminación de la COVIAR. Me parece que no cumplió la función que tenía que cumplir, para lo que fue creada. La verdad que de cada 10 bodegas, 8 están multadas por ello, no pueden funcionar sin ningún argumento técnico, solamente de cobrarle aranceles. Y la verdad que la producción del consumo del vino viene bajando y eso se creó para fortalecer el consumo, que tuviera otros niveles. Pero tampoco se ayuda a los productores desde ahí, como estaba previsto. En 4 años o 6 años, no me acuerdo bien la fecha, lo único que llegó fue un tractor para un productor de 5 hectáreas, que obviamente 5 hectáreas para tener un tractor es muchísimo. Un tractor está preparado para trabajar muchas más horas. No parece que tuvieran noción de lo que hacen".

Nancy Picón: “Es importante escuchar y que opine el sector privado alcanzado por el Plan Estratégico Vitivinícola que administra COVIAR y que hacen los aportes que financian la cámara. El ministro, (de Producción) por instrucción del gobernador, está haciendo lo que corresponde que es escuchar a los distintos sectores ya que hay opiniones contrapuestas. Es muy importante escuchar, luego haremos el análisis correspondiente y además esperar que entre el sector logren acuerdos”.