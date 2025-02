Las tres preocupaciones de los médicos de sanatorios en San Juan y el escenario de la salud privada para 2025

El 2024 fue un año bastante complejo para la salud privada en San Juan, donde el factor económico impactó de manera negativa en el sector. Si bien la situación no ha mejorado en los niveles deseados, hay un mayor alivio entre los prestadores, pero siguen existiendo problemáticas que generan más de un dolor de cabeza.

Elevados costos de los servicios, un problema que persiste

“Los subsidios que había sobre los servicios los perdimos y por ejemplo tuvimos que pagar 25 millones de pesos en luz”, señaló Carlos Bordes. Esta situación la vienen acarreando desde hace tiempo y en ACLISA también es un problema que afecta a las instituciones.

Ante esto, varias son las charlas que se vienen llevando a cabo entre las autoridades de las instituciones privadas y el Gobierno provincial, en pos de encontrar un camino que represente un alivio. Alternativas impositivas, subsidios, planes de financiamiento e incluso sumar otras fuentes de energía, como solar, por ejemplo, son algunas de las opciones que se debatieron, pero sin definiciones por el momento.

“Hay un aumento desmesurado y es una de las cosas que más nos preocupa porque hay sanatorios que tienen muchos gastos”, precisó Rodríguez.

A los costos de los servicios, se suma la dificultad que tienen algunos sanatorios de realizar los aportes patronales correspondientes. Ante esto, el titular de ACLISA aseguró que el haber extendido la emergencia económica para que tanto clínicas como sanatorios no queden bajo la mira de ARCA (ex AFIP) resultó ser un alivio para el sector. Al respecto, Rodríguez explicó: “Hay clínicas que no están en condiciones de ponerse al día con los aportes, pero por ahora estamos cubiertos”.

Migración de pacientes con obra social a la órbita pública, el fenómeno que continúa

Se comenzó a registrar en mayores cantidades el año pasado, generando preocupación entre los directivos de clínicas y sanatorios de la provincia que detectaron una merma de pacientes con cobertura médica. Debido a los atrasos arancelarios que mantienen hasta el día de hoy las obras sociales, cada vez fueron más los médicos que se sumaron al cobro de “plus” o adicional para llegar a un valor minino de prestación razonable y esto llevó a que los sanjuaninos eligieran la atención publica por sobre la privada, pese a tener obra social.

Este fenómeno continúa hoy en día, siendo una preocupación en el sector. “Sigue el hospital con un alto índice de pacientes con cobertura social que se atendían y no se podía cobrar, porque no había una ley de recupero. Ahora se puede cobrar a las obras sociales por la prestación hospitalaria, lo que no solo favorece al Estado, sino que da la posibilidad que vuelva eso a la parte privada”, remarcó Bordes.

El plan de recupero es celebrado tanto por el Estado provincial como por el sector privado, ya que la atención de un paciente en la órbita pública representa un gasto, tenga o no obra social, limitando los recursos cuando la demanda aumenta por parte de quienes pagan una cobertura médica.

La odisea para lograr que las obras sociales actualicen los aranceles a valores reales

Sin duda una de las mayores preocupaciones que hay entre los privados es la falta de acuerdo que hay con las obras sociales para lograr porcentajes de coberturas que coincidan con la realidad económica. Esto no es algo de ahora, sino que se trata de un problema que vienen acarreando desde hace bastante tiempo y pese a las medidas de fuerza que toman desde algunas especialidades, parece no provocar efecto en las obras sociales.

Tanto Bordes como Rodríguez coinciden en que esto complica más la situación de la salud privada. “Estamos limitados por la cantidad de ingresos que tenemos, lo que lleva a que las clínicas se encuentren en situaciones inestables”, detalló Rodríguez; mientras que Bordes acotó: “Es difícil concretar convenios con obras sociales, ya que la inflación nos dejaba siempre por debajo de los valores reales, con una suba salarial permanente y un recurso humano más caro. Hoy por hoy, al tener una estabilidad inflacionaria, nos permite ser previsibles, y tener una cierta estabilidad a la hora de negociar convenios y valores. Lo cierto es que sigue habiendo valores bajos que no cubren lo mínimo e indispensable. Eso sería lo que habría que arreglar, los valores de base”.

Lograr acuerdos satisfactorios pareciera ser prácticamente una tarea faraónica, pero las esperanzas del sector están en continuar con la estabilidad económica que se está dando, que les permita lograr a achicar al menos la diferencia y contar con coberturas más acordes a la realidad para no desfinanciar las instituciones médicas privadas.

2025, entre las expectativas y la cautela

Tras un año bastante complejo, para este 2025 se realizan diversos análisis.

Desde el Colegio Médico las expectativas están puestas en lo que se pueda establecer a nivel nacional sobre las obras sociales. “Esperamos que todo esto sirva para que mucho del dinero que se descría de los usuarios impacte en donde tiene que impactar, que son en las clínicas y sanatorios privados. Si eso se logra, creo que se saldría del pozo”, aseguró Carlos Bordes.

Por su parte Miguel Rodríguez fue menos optimista. “No tenemos buenas expectativas. Estamos pensando en cómo pasar el año y ver si esto se reactiva para salir del pantano en que nos encontramos. Esperemos que sí, pero con cautela”.