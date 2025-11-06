jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cada vez rinden menos

Las tasas de los plazos fijos, más bajas: qué interés pagan los principales bancos y cuánto rinde $1.000.000

En la previa electoral, los rendimientos llegaron al 50%. Con el resultado a favor del Gobierno, empezaron a restar posiciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los plazos fijos se han vuelto menos atractivos con el descenso de las tasas.

Los plazos fijos se han vuelto menos atractivos con el descenso de las tasas.

El mercado financiero atraviesa una nueva fase de reducción generalizada de tasas de interés, Eso mejora por un lado el acceso al crédito, pero golpea el rendimiento que las entidades bancarias pagan a los inversores por los plazos fijos. Así pasaron del 50% de TNA que se pagaba en la previa electoral de medio término a bajar a casi la mitad en solo dos semanas. La inversión preferida por los más conservadores no encuentra piso. Esos rendimientos que se ubican del 27 al 33%, estaban días atrás entre el 30% y el 35,5% anual.

Lee además
El Banco Central dispuso una reducción de la tasa de la rueda de simultáneas de BYMA tras la calma en el mercado cambiario.
Ante la calma del dólar

El Banco Central bajó una tasa de interés clave que afecta a préstamos y plazos fijos
el feriado bancario impacto en el dolar: el blue se vende en san juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
Mercado cambiario

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene

Un clima de mayor previsibilidad y de dialogo institucional, tal como comentaban a Clarín días atrás desde el sistema financiero, provoca un reacomodamiento de las tasas hacia abajo. De hecho, este miércoles, el Banco Central bajó la tasa de la rueda simultánea del 25% al 22%nominal anual y la tasa de cauciones a un día está en 17% TNA, muy por debajo de los tres dígitos que llego a mostrar en la previa electora.

En este contexto, el rendimiento de los plazos fijos también se ajusta hacia abajo. El Banco Nación, que suele ser el de referencia, por ser el banco comandado por Gobierno, bajó las tasas del 35 al 33%, y es, junto al Macro, el que más paga hoy de acuerdo al consolidado del Banco Central entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos.

En el mercado financiero persiste una marcada dispersión en las tasas de los plazos fijos. Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, la diferencia se sostiene en 5/6 puntos porcentuales, pero se amplía hasta 20 puntos si se incluyen los bancos que publican sus rendimientos online para no clientes. Mientras algunas entidades mantienen sus tasas sin cambios, otras las ajustan a la baja o al alza para intentar captar mayor liquidez en un contexto de menor rendimiento general.

Según explican en el sector, la diferencia responde principalmente a eso: una cuestión de liquidez, las más chicas ofrecen tasas más elevadas para atraer fondos.

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés que ofrecen los bancos y las fintech

Aun con algunas correcciones —en este momento, a la baja—, el consolidado del Banco Central (BCRA) confirma la tendencia descendente en las tasas de los plazos fijos a 30 días. En las últimas semanas, el movimiento fue especialmente volátil: los rendimientos pasaron del 27/29% al 50%, luego retrocedieron al rango del 30/40% y volvieron a repuntar hasta el 54% en la previa electoral. Post votaciones y con un resultado a favor del Gobierno, las tasas restan posiciones por segunda vez -la primera en un rango de 30/35% y la segunda de entre 27 y 33%- entre los bancos con mayor volumen de depósitos y se amplía hasta 38% en otras entidades de menor talla.

A valores actuales, la diferencia entre una tasa y otra se traduce en cuánto rinde un plazo fijo tradicional a 30 días. Con una TNA del 27%, el rendimiento mensual es de 2,25%, entonces por un depósito de $1.000.000 los intereses serán de $ 22.500. Si la tasa sube al 30%, el interés mensual será de 2,50, entonces, congelar $ 1.000.000 dejará en 30 días unos $ 25.000. Con una TNA del 33%, el rendimiento mensual trepa a 2,75%, es decir que, por bloquear ese mismo importe, el interés será de $ 27.500. Por 38% de TNA, el interés será de 3,17% y redirá unos $ 31.700

Plazo fijo: cuánto ofrecen las entidades con mayor volumen de depósito

  • Banco de la Nación Argentina: 33%
  • Banco Macro S.A.: 33%
  • ICBC: 32,25%
  • Banco Credicoop: 29%
  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 28%
  • Banco Santander Argentina: 27%
  • Banco Galicia: 27%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 27%
  • Banco BBVA: 27%

Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes

  • REBA: 37%
  • Banco VOII: 36%
  • Banco Meridian: 36%
  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 36% (clientes) / 35% (no clientes)
  • Banco CMF S.A.: 35%
  • Banco del Chubut S.A: 35%
  • Banco del Sol S.A: 35%
  • Banco Mariva S.A: 35%
  • BiBank S.A.: 35%
  • Banco Hipotecario S.A.: 35% (no clientes) / 31,5% (clientes)
  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 34,5%
  • Banco Bica S.A.: 34%
  • Banco de la Provincia de Tierra del Fuego: 34% (clientes) / 31% (no clientes)
  • Banco de Corrientes S.A: 33%
  • Banco Comafi S.A.: 32%
  • Banco Dino S.A.: 32%
  • Banco Julio S.A: 32%
  • Banco de Comercio S.A.: 30%
  • Banco de Formosa S.A: 30%
  • Banco Masventas S.A: 30%

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Una voz empresaria respetada advirtió: "San Juan no está preparado para lo que viene"

El leve sube y baja del dólar en San Juan: el blue se vende a $1.480, no tan lejos del oficial

Subió la papa y bajó el zapallo: conocé cuánto valen las frutas y verduras hoy en San Juan

El Gobierno de San Juan busca comprador para millones de litros de mosto que tiene del operativo Vendimia

El dólar en San Juan se estanca en $1.500 el blue, pero en los bancos se vende más barato

Picantes cruces entre un funcionario provincial y uno municipal por el terreno de la Zona Franca en Jáchal

Evalúan un posible aumento en las tarifas de los colectivos en San Juan

Llegó más plata de Nación, pero San Juan sigue por debajo del promedio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el feriado bancario impacto en el dolar: el blue se vende en san juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
Mercado cambiario

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Te Puede Interesar

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, victimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, victimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Desde el shopping Patio Alvear confirmaron que el primer KFC de San Juan abrirá el 18 de noviembre, con unas 40 personas trabajando en el local ubicado junto al patio de comidas.
Cuenta regresiva para el pollo frito

Confirmado: KFC abre su primer local en San Juan el 18 de noviembre

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación
Santa Lucía

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
Mercado cambiario

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene