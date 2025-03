La renovación de contratos de alquiler en San Juan: el cobro doble que genera polémica y preocupa a los inquilinos

¿Cuánto cuesta alquilar? Se rompió la tendencia y dicen que el precio de alquileres en San Juan no sube en el inicio del 2025

Qué dicen las inmobiliarias

Para entender mejor esta práctica, se le consultó al presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, Esteban Costela, quien corroboró que estos cobros existen. "La renovación de un contrato es como contratar nuevamente. Se vuelve a presentar los garantes, se revisa si todavía están en actividad, si su recibo de sueldo sigue siendo suficiente, si no tienen embargos, etcétera. También se vuelve a revisar el mismo inquilino, se piden informes crediticios para ver si se mantiene en buena situación o entró en quiebra", expresó.

En cuanto a los cobros, dijo que cuando se vuelve a pactar un contrato por dos o tres años, es algo nuevo y por lo tanto, las gestiones y los cobros también lo son. Por lo tanto, corresponde cobrar un mes de depósito y la comisión al corredor inmobiliario. Pero dijo que puede haber algunas consideraciones si el inquilino es el mismo.

Contemplaciones y cuotas

1) Depósito en garantía: suponiendo que el inquilino dejo cien mil pesos en depósito hace dos años, lo que aconsejan los corredores inmobiliarios del Colegio es actualizarlo cuando se termina el contrato. Así, al volver a arrancar con uno nuevo, y volver a establecer un depósito, se toma el valor actualizado y se cobra la diferencia. “Nosotros en el colegio lo actualizamos al valor del último mes”, dijo Costela. No obstante, no todos lo hacen así, y no hay nada legal que se los impida.

La libertad reina ahora en los contratos de locación. “Si un propietario no quisiera volver a contratar con el mismo inquilino, no tiene ninguna obligación de hacerlo”, expresó Costela. Agregó que lo que se está haciendo ahora en San Juan es que, dos o tres meses antes del vencimiento del contrato, las partes comienzan las negociaciones de precios y para saber si el inquilino se va o se queda.

2) Comisiones: otra consideración que implementaron en el Colegio de Corredores es que, si el nuevo contrato lo firma la misma persona que ya estaba alquilando, se cobra como honorario sugeridos el equivalente al 70% del alquiler mensual. Si vas a alquilar por primera vez, se paga el 100%.

Además, tanto los gastos de depósito en garantía y honorarios inmobiliarios se fraccionan en dos, tres cuotas para que sea más llevadero. Incluso se aceptan pagos con tarjeta.

¿Cada cuánto se actualiza el alquiler? Eso lo establecen libremente las partes, pero hay una tendencia: se están pactando actualizaciones cuatrimestrales. Y el índice que utilizan para actualizar es el ICL que es el índice de contratos de locación que publica el Banco Central.

Enojo de los inquilinos

Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, lamentó el escenario actual y dijo que el doble cobro “es una práctica abusiva” que se ha vuelto común en el mercado inmobiliario sanjuanino. "Los inquilinos están siendo obligados a pagar nuevamente el mes de depósito y la comisión cuando renuevan sus contratos de alquiler, lo que es completamente injusto”, indicó.

“Hoy no tenés ley, así que corresponde lo que los propietarios imponen en conjunto con los inmobiliarios. Haces lo que te imponen y listo, y si no te gusta, te vas, eso es lo que está de moda actualmente”, dijo Víctor Bazán, referente de Inquilinos de San Juan.

Bazán cuestionó todas las mejoras que desde las inmobiliarias aseguran que se produjeron tras la derogación de la ley de alquileres, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

Respecto a la supuesta baja del 30% del precio del alquiler, dijo que esos valores subieron 20% en los últimos dos meses. En cuanto a que hay más oferta de inmuebles, consideró que es porque los precios son exorbitantes y no se ajustan a los salarios. Agregó que hay más casas porque las que estaban en venta ahora las destinan nuevamente a alquiler “porque ahora pueden cobrar lo que quieren, con aumentos trimestrales, cuatrimestrales, bimestrales y contratos por los años que quieran”, se quejó.