La Federación Económica hizo un despliegue de representantes en la CAME

Los comicios nacionales de la CAME llegaron semanas antes de las elecciones de la FESJ, que serán este viernes, en la sede de Libertador y Caseros, con primer llamado a las 9 y segundo llamado a las 9.30. Fueron una oportunidad de demostrar el despliegue de la institución sanjuanina y la posibilidad de ocupar once cargos que aún restan definir. Esto se transformará en una negociación política. Por un lado, están quienes pujan por la continuidad de Minnozzi, pues el sector sucesor -Comercio- aún no está preparado. Sólo seis cámaras están en regla: la Asociación de Propietarios de Farmacia, el Centro Comercial de Rawson, la Cámara de Comercio de Chimbas, la Cámara de Comercio de Sarmiento, Comerciantes Unidos y el Centro Comercial de San Juan, que puede votar, pero no ser electo.