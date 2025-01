La estrategia que planean los supermercados de San Juan para mejorar las ventas en 2025

Para este año, los supermercados de San Juan apuestan a lograr números positivos de ventas , dada la caída con la que cerraron en 2024 y las estrategias pasan por ser competitivos. Esto no sólo afecta a los precios sino a servicios, entre ellos el enviar pedidos de compras a las casas.

"Venimos de un 2024 bastante complicado, con una caída del consumo importante mes tras mes; más allá que en diciembre hubo un leve aumento en movimientos, con respecto al tercer trimestre del 2024. Creo que se ha venido planificando el consumo en lo que va del 2024 y venimos de un enero, igual. Estamos teniendo un 18% de caída interanual y la verdad que es preocupante, pero eso significa que la inflación viene bajando y manteniendo. Pero lo cierto es que el consumo no repunta", destacó en radio Sarmiento, Andrea López, presidenta de la Cámara de Supermercadistas de San Juan.

Destacó que, en diciembre, en ocasión de las fiestas de fin de año, el repunte en ventas "fue chiquito y no fueron las ventas que teníamos antes para fin de año. La gente esperó hasta el último momento para comprar, y compró lo justo y necesario. Además, esperó a un día antes de las Fiestas para definir su menú".

López destacó, en ello, que las estrategias para alentar ventas o fidelizar consumidores pasa por ofrecer un diferencial. "La mayor parte de las estrategias van en el precio, en las ofertas que se hacen. Y muchos también van ahora por la calidad del servicio que pueden brindar, pero creo que la gente también busca precios y compara. Mira más lo que va a pagar".

En tanto, en servicios, se distingue uno: "hay muchos supermercados en los barrios que están haciendo envíos a domicilio. Es un servicio que empezó en la pandemia y mucha gente lo busca por comodidad. Esto tiene un valor y un valor para el supermercado también ofrecerlo".

Acerca de los precios, López afirmó que "aumentos no hay. En el último periodo del 2024 incluso se vio una baja de precios. Justamente esto de la competencia hace que uno empiece a achicar los márgenes para poder tener un precio más competitivo. Entonces se vio una baja en los precios y hoy no hay remarcación de precios. Por ejemplo, una papelera mantiene su lista desde julio, o sea, que no aumenta sus precios. Entonces, esto también llega a que uno pueda ser competitivo muchas veces en los precios".