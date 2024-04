La caída de consumo de carne se duplicó en un mes en San Juan y hay carnicerías que bajaron la persiana

Conforme a los datos que se manejan en la provincia, el consumo pasó del 9 al 24% en solo un mes. A la fuerte caída se suma el cierre de carnicerías chicas que han detectado en el frigorífico, ya que son clientes que han dejado de solicitar las piezas. “Hay que ir viendo hacia dónde vamos y ver si esto dentro de poco tiempo comienza a cambiar y salimos del estancamiento que tenemos, porque se hace complicado seguir así”, manifestó preocupado el empresario.

CARNE.jpg Se estima que el precio de la carne baje en los próximos días.

Esta situación se ve reflejada más que nada en las carnicerías de barrio. En un recorrido realizado por este medio por distintos locales, sus trabajadores como propietarios expresaron la intranquilidad y angustia que hay debido al poco movimiento que están registrando. “Antes al menos vendíamos durante las tardes, ahora es un día de suerte si llega alguien buscando unos pesos en molida, que es lo que más sale”, comentaron desde una carnicería ubicada en el interior de un almacén de Capital.

A la baja demanda se suma otro problema para los empresarios del sector, y son los altos costos que se están registrando, con aumentos incluso semanales.

Por lo general, a la hora de establecer un precio rige la norma de oferta – demanda, es decir, mientras a mayor demanda, mayor oferta y a la inversa; pero en las carnicerías esto no está sucediendo.

Silva explicó que en marzo la carne subió un 12% en gancho. “Si en gancho subió $1.000, en el mostrador subió de $2.000 a $2.500, de acuerdo a la carnicería. Una carnicería chica que vendía dos o tres medias res, pasó de $900.000 a un millón y medio de pesos, y se hace difícil sostener en los costos, sobre todo si no tiene el mismo ritmo de venta”.

¿A qué se debe que no baje el precio? El empresario sanjuanino analiza que está relacionado con la apertura de las exportaciones. Al respecto, reflexionó: “A fines de diciembre, cuando se liberó todo y se sacaron las trabas del anterior gobierno, la carne comenzó a subir y no se vendió lo que se vendía para las fiestas. En ese tiempo la exportación no estaba abierta y los precios bajaron. Hoy en día baja la demanda, pero quien tiene en pie al animal no le interesa que el mercado interno compre, porque se termina sacando al mercado internacional, entonces no retrocede el precio, sino que se mantiene”.

Pese a la complicada situación que atraviesa el sector, hay expectativas en que el panorama mejore, aunque Silva y sus colegas son conscientes que no sucederá en el corto plazo.