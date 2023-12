Jubilaciones, Ganancias, dólar tarjeta y comercio exterior: la letra chica del paquete de medidas nacional

El dólar tarjeta, también conocido como dólar turismo, cotizará en torno a 1280 pesos. Hasta ayer rondaba en 1.165 pesos. Esta mañana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó la resolución general 5463 que modifica el entramado impositivo que pesa sobre las operaciones cambiarias.

Los impuestos para este tipo de consumos y también para lo que se conoce cómo “dólar ahorro”, que tiene hasta el momento un tope de 200 dólares mensuales, pasan a ser del 60%, unos 480 pesos. Esos “extra”, sumados a los 800 pesos, que es el nuevo valor del dólar oficial, generan la nueva cifra de 1.280 pesos. En las últimas 48 horas hubo muchos problemas para saldar las deudas en dólares de los resúmenes de las tarjetas. Los bancos aplicaron tipos de cambio más altos ante la expectativa de devaluación que se terminó anunciando el martes a la noche.

* Vuelve el impuesto a las Ganancias

El Ministerio de Economía difundió un documento en el que anticipa que buscará la “reversión” del proyecto que fue votado durante la campaña electoral y elevó el piso de Ganancias hasta el equivalente a 15 salarios mínimos, hoy casi 2 millones de pesos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó esa decisión en la conferencia de prensa brindada esta mañana en Casa de Gobierno. Dijo que la eliminación de Ganancias durante la campaña fue una medida “desastrosa” en el marco del “plan platita” impulsado por el oficialismo. No obstante, esa medida contó con el respaldo del entonces diputado nacional Javier Milei. El tema debe ser discutido y aprobado por el Congreso para su entrada en vigencia.

* Aumentan los servicios públicos y el transporte

El ministro Caputo anticipó una reducción de los subsidios que se aplican actualmente a la luz, el gas y el agua. También se modificará el esquema que afecta a los pasajes de colectivos y trenes. Esta mañana, Adorni precisó que los cambios entrarán en vigencia el 1° de enero pero no dio detalles ni montos de cómo se instrumentarán. “Vamos a focalizarnos en la demanda y no en la oferta”, planteó.

* Cambios en las jubilaciones

El Gobierno también promoverá la derogación de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que establece aumentos obligatorios de los haberes. Promete que las actualizaciones serán determinadas discrecionalmente por decreto. Adorni prometió que la idea es mejorar sensiblemente el nivel de ingresos que tienen actualmente jubilados y pensionados.

* Empleo público

No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. También revisarán los pases a planta permanente dispuestos en ese período.

*Quita de fondos a las provincias

Reducción al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. “Son recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”, dijo Caputo.

* Se suspende la obra pública

El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. “La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que, como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo”, detalló Caputo.

* Planes sociales

Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023. Se fortalecerán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar. Además, aumenta el doble la Asignación Universal por Hijo y el 50% la Tarjeta Alimentar.

* Suba de retenciones

El plan de emergencia incluye una suba generalizada de retenciones, que pasarán a tener una alícuota de 15% para todos los productos salvo la soja que pagará 30 por ciento. El Poder Ejecutivo reconoce que el impacto de las medidas será fuertemente contractivo para la actividad económica y que habrá dos o tres meses de índices inflacionarios mucho más altos que el actual.

* Nuevo dólar para exportaciones

Luego de que venciera el Decreto 597/2023 que regulaba el Programa de Incremento Exportador hasta el pasado 10 de diciembre, el Gobierno Nacional extendió la medida con una serie de modificaciones con respecto a los porcentajes aplicados en la prefinanciación y postfinanciación de los productos habilitados para la exportación. La norma establece que los exportadores deberán liquidar el80% de sus divisas en el mercado único y libre de cambios, mientras que quedarán libres de liquidar el 20% restante en el mercado de dólares financieros, el “contado con liquidación”.

* Se terminan el sistema SIRA y se liberan importaciones

Se reemplazará el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) por un nuevo “sistema estadístico y de información” que “no requerirá de la aprobación previa de licencias”. (Fuente; infobae)