Orrego, sobre las medidas de Caputo: "Voy a seguir gestionando"

Marcelo Orrego, preocupado y cauto con las medidas de Luis Caputo.

"Va a afectar a todo. Entonces así es una cuestión, y eso lo vamos a tener que de una u otra manera ponerlo sobre la mesa, y por supuesto decirle siempre la verdad a la gente, qué podemos, qué no podemos. Yo no soy mago, yo soy una persona que vengo a hacer las cosas bien, a la gente le voy de frente, y así he manejado mi vida y a la política, y eso es lo que voy a hacer", analizó Marcelo Orrego este miércoles, respecto del paquete de medidas económicas que anunció este martes por la tarde el ministro de Economía nacional, Luis Caputo. El sanjuanino destacó que en todo este contexto prevé seguir gestionado en Nación, sobre todo en lo que refiere a obra pública.

En rueda de prensa, el gobernador de San Juan se mostró cauto con el complejo escenario devenido de las declaraciones del ministro de Javier Milei. "Yo voy a seguir gestionando, no me voy a cansar de tirar los pantalones, pero bueno, yo creo que lo bueno es que según, por lo poco que vi ayer, porque llegué muy tarde a casa porque estaba trabajando, sé que las obras que están ya comenzadas no se las va a tocar. Eso no deja de ser por lo menos un poco un aliciente, pero en definitiva nos va a impactar, sí, nos va a impactar. No a mí, a todas las provincias argentinas, porque eso a una medida en general no es lo particular hacia una provincia. Entonces nosotros veremos cómo hacemos para primero seguir gestionando y ver otra forma de financiamiento, empezará con organismos internacionales", opinó en la vereda de la Municipalidad de Santa Lucía, donde fue a acompañar a su hermano, Juan José, en la asunción como intendente.

Orrego recordó que "nosotros no hemos podido elaborar un presupuesto, porque el presupuesto de Nación nunca tampoco se sostuvo, eso lo envió Massa al Congreso, pero nunca se trató. Y más del 82% de los recursos que tiene San Juan provienen del Estado Nacional. Entonces, evidentemente, ¿cómo vamos a elaborar un presupuesto? En base a la nada misma, digamos. Si nosotros el 82% tiene que ver inexorablemente con recursos nacionales". Sobre la eliminación de ayudas a las provincias del Tesoro Nacional, opinó el primer mandatario que "La verdad no sé, pero sí sé que a otra hora el gobierno de Alberto le dio mucho, el gobierno del gobernador saliente. Y por otro lado, el tema de la obra pública que es lo que más me importa, ¿no? Yo soy un fiel y ferviente defensor de la obra pública, no lo voy a negar. Para nosotros, hacer una escuela, hacer un hospital, o generar un camino que pueda conectar una localidad con otra es más que importante. Digo que es difícil porque la mayoría, casi todas las obras que se han hecho en San Juan, por supuesto las viviendas, se han hecho con fondos nacionales". A la vez, aseguró que "San Juan ha tenido muchísimas crisis económicas, hemos tenido mejores gobiernos, peores gobiernos, crisis económicas, sociales, pero la verdad es que la profundidad de la que me toca asumir debe ser la peor de todas las crisis económicas de la Argentina. Inclusive, no de la historia reciente estoy hablando, sino de toda la historia. Pero bueno, me ha tocado a mí gobernar en estas circunstancias, los sanjuaninos vivir en estas circunstancias también, y en ese sentido vamos a poner lo mejor de nosotros". Y remarcó: "Yo voy a poner todo mi laburo, voy a ser muy estricto con la administración del Estado, de invertir realmente en lo que la gente necesita, lo que quiere, lo que pretende de nosotros. Y después, yo siempre soy un optimista de la vida, siempre trato de ver la parte del vaso lleno y no la parte del vaso vacío, porque de eso se trata. Cada vez que me acuesto, no me acuesto para dormir, sino para seguir soñando qué voy a hacer el otro día". Por otro lado, sobre si ha recibido reclamos o planteos gremiales por la medida que tomó de dejar sin efecto las designaciones de planta estatal de los últimos 6 meses, respondió: "Yo tomo decisiones siempre pensando en la gente, las tomas de decisiones que tomo siempre lo hago pensando en la mayoría de los sanjuaninos".

