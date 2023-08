Ir al dentista en San Juan es un 20% más caro, tras la devaluación del peso

Además, registraron faltantes en varios productos. ¿El motivo? En esta época del año finalizan los cupos de importación. “Muchos no pueden importar o no los dejan”, afirmó. Por este motivo, varios comerciantes no saben si podrán reponer las mercaderías y, como consecuencia, colocan precios especulativos.

Con respecto a las consultas, Castro no brindó números estimados, pero sí expresó que el incremento acumulado durante 2023 es del 70%.

Obras sociales, otro dolor de cabeza

El titular del círculo dijo que varias prestadoras no aumentaron los montos con porcentajes adecuados a la inflación. Durante los últimos días de agosto, enviaron correos a las prestadoras para abrir las negociaciones. “Solicitamos aumentos de forma urgente”, continuó.

Según Castro, el incremento de las obras sociales no sería del 20% y alcanzaría el 10%, como máximo. La potencial suba se aplicaría a partir de septiembre, pero los odontólogos la percibirán 45 o 60 días después. “Dos o tres meses después, esa suba quedará licuada”, expuso.

El odontólogo también manifestó que los afiliados son los más perjudicados. Por esta situación, varios dentistas no reciben obras sociales y los clientes deben pagar de forma particular.

¿Qué pasa con la OSP?

Castro reconoció que la prestadora provincial viene otorgando los aumentos pactados de este año, en los porcentajes correspondientes. A pesar de esta situación, los aranceles son muy bajos y ni siquiera llegan a cubrir el costo de la práctica.