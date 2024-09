Inflación nacional vs inflación local, un análisis pormenorizado y qué esperar para lo que queda del año

Si bien la inflación mensual se mantiene en un dígito, continuando con una tendencia hacia la baja proyectada, aun no se cumple el objetivo del Gobierno Nacional de lograr la inflación “cero”, como se señaló meses atrás desde el Ministerio de Economía de Nación.

image.png

Cómo se comportó la inflación mes a mes en el país y en San Juan

Si comparamos cada dato y sus variaciones, el índice de precios al consumidor tuvo un comportamiento con tendencia a la baja. Cabe recordar que el dato de diciembre fue del 25,5%, uno de los más altos registrados en los últimos años.

Enero

El IPC general de INDEC para el primer mes del año fue del 20,6%. Noreste registró la variación más baja de todas las regiones, del 19,5%; mientras que la Patagonia estuvo en el orden del 24,2%. A nivel nacional lo que más aumentó durante el arranque del año fueron los bienes y servicios varios, donde se registraron fuertes incrementos en lo que son artículos de cuidado personal.

En el caso de San Juan, enero registró un 21,6%, es decir, un punto por encima de la media nacional. Si se toma la Canasta Básica de Alimentos (CBA) para cubrir la totalidad de la misma un adulto necesitaba un promedio de $97.942.

Inflación nacional 20,6% --- Inflación local 21,6%

Febrero

La baja comenzó a notarse con el segundo informe que se publicó. El IPC general fue del 13,2%. El Noreste volvía nuevamente a registrar los valores más bajos de las regiones analizadas; mientras que GBA estaba a la cabeza de las mediciones, con el 15%.

El rubro que más incrementó tuvo fue comunicaciones. Sin duda las subas indiscriminadas de los servicios de internet y telefonía tuvieron su impacto en las mediciones.

En la provincia el dato también fue hacia la baja, pero continuando levemente por encima del dato nacional. De acuerdo al relevamiento de la consultora local, la inflación estuvo en el orden del 13,6%; mientras que el costo de la canasta básica para un adulto fue promedio de $112.894.

Inflación nacional 13,2% --- Inflación local 13,6%

Marzo

Con marzo, el inicio de clases y un mayor movimiento de la sociedad en general se esperaban que los valores no pudieran contenerse, pero nuevamente se informaba una inflación que continuaba a la baja. Si bien no se lograba romper la barrera de los dígitos, no estaba lejos de suceder.

El informe de INDEC informaba un IPC del 11%. Noroeste se posicionó en la variación porcentual más baja, del 8,8%; mientras que GBA estaba por encima de la media nacional. Cuyo, se sumaba con las regiones que habían logrado mediciones por debajo de los dos dígitos.

En San Juan, por primera vez en el año se registraba una inflación por debajo del dato nacional. Conforme al relevamiento local, la misma fue del 9,8%. Por su parte la CBA estuvo en el orden de los $121.743.

Inflación nacional 11% --- Inflación local 9,8%

Abril

Sorteado el primer trimestre se lograba comunicar una inflación que bajaba de los dos dígitos. 8,8% era la variación mensual; mientras que Noreste registraba los valores más bajos (6,3%) y GBA un 9,2% con la variación más alta.

De manera abrupta lo que más subió ese mes fue la categoría “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que tuvo una variación del 35,6%. El fuerte impacto se dio por los incrementos de las tarifas de los servicios como la desregulación en los contratos de alquiler.

En la provincia también se mantuvo una inflación por debajo de los dos dígitos. El IPC fue del 8,1%; mientras que el costo de la CBA aumento costando $126.954.

Inflación nacional 8,8% --- Inflación local 8,1%

Mayo

4,2% fue la variación mensual informada por INDEC. Nuevamente Noreste registraba el dato más bajo y Cuyo se ubicaba por encima de la media nacional. Ya lo había hecho en enero y febrero. Comunicación y educación fueron los rubros que mayor incremento tuvieron.

San Juan, siguiendo la tendencia de la región, también se ubicó por encima de la media nacional, con una variación de 4,7%. Para cubrir la CBA, un adulto debió gastar alrededor de $132.148.

Inflación nacional 4,2% ---- Inflación local 4,1%

Junio

Promediando el primer semestre del año el IPC tuvo un leve incremento, ubicándose en 4,6%. Esto si bien no desesperó en Casa Rosada como a los analistas, si mereció un especial cuidado en su estudio, ya que la tendencia a la baja se había roto.

En San Juan el panorama fue distinto. Si bien la CBA no tuvo un fuerte incremento en comparación con el mes anterior (3,4%), llevando a un adulto a gastar unos $136.591; el IPC que se calculaba estaba casi un punto por encima del dato nacional.

De acuerdo al informe de la Fundación para el Desarrollo Global, la inflación en la provincia fue del 5,3%. Aumento de servicios, renovación de alquileres y otras variaciones influyeron en el porcentaje final.

Inflación nacional 4,6% --- Inflación local 5,3%

Julio

El séptimo mes del año logró un 4% de inflación; mientras que Cuyo volvió a ubicarse sobre el dato nacional, con un 4,6%, por abajo del Noreste, que se encontraba con la variación más alta del mes.

Similar a lo que había sucedido el mes anterior, volvió nuevamente a estar por encima del dato nacional, aunque la brecha fue menor. La inflación fue del 4,8%. Por su parte, la CBA llegó a valer $145.919.

Inflación nacional 4% --- Inflación local 4,8%

Agosto

El último mes relevado hasta el momento marcó un IPC del 4,2%. Pese a los esfuerzos por Nación de contener los precios, incrementos de tarifas y lograr controlar la inflación, no se logra bajar el piso de los cuatro puntos, pese a que las estimaciones del mercado rondaban el 3,7% y 3,9%.

En el caso de la provincia, nuevamente se volvió a observar un acercamiento en la brecha entre el dato nacional y el local, continuando levemente por encima. La inflación fue del 4,6%, mientras que el costo de la CBA estuvo en el orden de los $147.789.

Inflación nacional 4,2% --- Inflación local 4,6%

Variación de la canasta básica de San Juan de enero a agosto según el relevamiento local

Enero $97.942

Febrero $112.894, aumentando un 15,3% en comparación al mes anterior

Marzo: $121.743, aumentando un 7,8% en comparación con el mes anterior

Abril: $126.954 aumentando un 4,3% en comparación con el mes anterior

Mayo: $132.148 aumentando un 4,1% en comparación con el mes anterior

Junio: $136.591 aumentando un 3,4% en comparación con el mes anterior

Julio: $145.919 aumentando un 6,8% en comparación con el mes anterior

Agosto: $147.789 aumentando un 1,3% en comparación con el mes anterior

image.png

Conforme a estos datos, de enero a agosto la CBA tuvo un aumento de $49.847.

Qué se espera para lo que resta del año

En su resumen ejecutivo publicado los primeros días de septiembre por el Banco Central de la República Argentina, la expectativa del mercado indica que la inflación de septiembre logrará ubicarse en el orden de los 3 puntos.

El REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) se trata en un pronóstico realizado por 42 participantes, entre analistas, consultoras, entidades financieras y centros de investigación nacionales e internacionales. Teniendo en cuenta esto, se pronostican para los próximos meses del año:

Septiembre: 3,5%

Octubre: 3,5%

Noviembre: 3,3%

Diciembre: 3,6%

Si bien hay optimismo en torno a la desaceleración para lo que resta del año, se prevé una tendencia a la baja con leves variaciones. Lejos queda la proyección de “inflación cero”.

No se descarta que las proyecciones cambien luego de conocer el Presupuesto 2025 que dará a conocer Javier Milei este domingo 15 de septiembre en horas de la noche en el Congreso. Las miras del mercado, como de los formadores de precios, estará puesta en los datos duros, la letra chica y las medidas que pueda tomar el ejecutivo en lo que respecta a cepo, emisión, cumplimiento de deudas y ayudas sociales.