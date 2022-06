¿Hubo importación de vino de Chile a San Juan?

Una información generó revuelo en el sector viñatero local. Un grupo bodeguero importó vino de Chile a San Juan. Un hecho que se rumoreó en varias ocasiones, pero ahora se confirmó. Lo reveló el Sistema de Consulta de Estadísticas de Comercio Exterior (Softrade). Sin embargo, hubo correcciones sobre los datos. No sólo de parte de la Federación Argentina de Cooperativa Vitivinícolas (Fecovita), sino también del presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, que aclaró que no "mueve la aguja del mercado " por ser algo ínfimo, pero están en "estado de alerta".

Este miércoles trascendió que Fecovita y Peñaflor importaron vino chileno. No obstante, sólo la segunda empresa concretó la operación, pues la primera salió a desmentir. No sólo no compraron, sino que “no hemos evaluado ni tenemos previsto importar producto debido a que estamos debidamente abastecidos con el aporte de nuestros productores integrados”, aclararon. En realidad, explicaron, el vino que ingresó a la provincia es de su propiedad, fue exportado a Reino Unido y luego devuelto por problemas comerciales.