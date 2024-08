Hermes, el inmortal

“Agradezco al directorio que me reeligió, a esta institución la quiero mucho”, dijo Hermes Rodríguez, que acaba de volver a agarrar la brasa caliente del sector del comercio en San Juan. En medio de un derrumbe de ventas y costos altos el histórico dirigente apuesta lograr dos metas, con ayuda oficial para reflotar a uno de los mayores empleadores sanjuaninos.

El diagnóstico

El escenario del comercio sanjuanino es complicado. “La actividad económica en la provincia de San Juan está totalmente resentida. Nuestros clientes siguen perdiendo poder adquisitivo, la inflación hizo mella en los bolsillos y ni que hablar de la presión fiscal, que para las pymes está en torno al 56%”, explicó.

Junio y julio fueron terribles: se vendió en cantidades un 25% menos que los meses anteriores que fueron malos. “Fue un golpe fuerte, a causa del aumento del combustible y fundamentalmente las altas y bajas del dólar. Agosto se ha recuperado algo”, dijo, esperanzado en la venta del Día del Niño.

Esta situación es un combo casi mortal para los comercios pequeños y vulnerables, por estar alejados de los puntos de concentración de gente. Rodríguez no cree que el panorama mejore en lo que resta del año. Confía que eso ocurra en los primeros meses del próximo año.

Los pedidos

image.png

Para que el sector comercial pueda reflotar, el dirigente apunta a pedir dos instrumentos al gobierno provincial de Marcelo Orrego. Le agradecen que continúen los créditos blandos pero el sector quiere Fondos rotatorios: es un monto de dinero que se entrega a l cámara para que esta la preste a comercios que no son sujeto de créditos, a tasa cero y sin prenda, a sola firma. A medida que se devuelve, se la presta a otro comerciante. Ese mecanismo funciono años atrás, y la CCSJ fue pionera en su uso.

El otro requerimiento apunta a aliviar las boletas de luz, que, con la quita de subsidios, ha puesto a los comerciantes contra las cuerdas. “Por las sumas que se manejan lo primero es el costo del alquiler, de los empleados y luego el costo de la luz. Hay facturas con incrementos muy altos y que se están sucediendo ahora en invierno. Imaginen lo que pasara en el verano”, deslizó.

Quieren que los comercios compren la energía directo a Cammesa, al Mercado Eléctrico Mayorista, porque aseguran que así es más barato. Es mecanismo es solo para grandes empresas, por eso buscaran la intervención del gobierno para sortear esa traba. “En La Rioja los comercios ya lo hicieron así con ayuda del gobierno y ahorran entre 20% y 25% en la boleta de luz”, aseguró Rodríguez.

Alquileres

- ¿Cómo se la está llevando el comerciante sanjuanino con el tema alquileres?

-Fue un gran drama hace unos años y ahora volvió. Este primer semestre del año hay renovaciones que han tocado el 250% de aumento, cifras muy altas. Mucho no podemos hacer porque es una cuestión privada, en la cual no podemos intervenir. Pero sí lo hacemos con los municipios, les pedimos que intervengan ante los dueños cuando un local lleva muchos años desocupado como paso con el ex banco Buci.

- ¿Hay migración de locales por los alquileres caros?

Me gusta aclarar ese punto, porque muchas veces dicen mirá los costos que tienen los alquileres en el microcentro. Convengamos que el costo de un alquiler está dado por la cantidad de gente que pasa por la puerta de ese local. Te puedo mencionar esta vereda donde nosotros estamos (la Cámara esta en Ig. De La Roza 270 Este, en Capital), es el lado sur y seguramente cuesta mucho más barato que la del lado norte porque por acá circula mucha más gente. Al microcentro ingresan por día 200.000 personas, obvio que los alquileres son más caros.

¿Y hay expansión del centro comercial sanjuanino?

Pasó con el Centro Cívico. Desde la plaza 25 de Mayo, por la calle Ignacio La Rosa, hasta España no había locales comerciales. Se inaugura el Centro Cívico, la gente comienza a caminar estas 6 o 7 cuadras que hay ahí, y se comienzan a abrir los garajes, después a transformarse en locales comerciales, y eso hizo crecer la demanda. Tendríamos que tener 3 Centros Cívicos más.

Otro anhelo

Un pendiente: Una asignatura pendiente que quedo de gestiones anteriores y que retomará con fuerza la nueva gestión es fomentar centros comerciales a cielo abierto, “no solo en Capital sino en los departamentos”. Para hacerlo acudirá a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)., de la que Hermes fue vicepresidente en Cuyo hace unos años.

Muchas cámaras: respecto a la cantidad de asociaciones de comercios que existen en el Gran San Juan, consideró que todos deberían seguir la actitud de la CCSJ, que está participando en la Federación Económica de San Juan, que está arriba de la pirámide, y donde puede dialogar y diagramar. "No es bueno que se sigan creando instituciones cuando ya hay instituciones líderes. La Cámara de Comercio de San Juan está por cumplir 80 años y creo que por esa trayectoria hay que respetarla. Si se crean otras instituciones de menor grado, podemos recibirlas. Pero para trabajar, no para organizar un baile", indicó.

En San Juan, una economía ordenada

En la CCSJ tienen relación con entidades pares de otras provincias y rescatan que en San Juan no hay bonos, ni se pagan sueldos con cuasi monedas. “Aquí se paga en tiempo y forma. Tenemos una provincia ordenada y esto hace que el comerciante viva algo distintivo, no hay casi despidos”. Indicó. Para el dirigente, este escenario de tranquilidad frente a la crisis económica general, es lo que ha evitado que el comercio baje costos despidiendo personal.

Los detalles de la entrevista se pueden ver aqui: