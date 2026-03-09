lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consumidores expectantes

Habrá o no aumentos importantes en los combustibles por el conflicto el Medio Oriente: la respuesta de YPF

Desde la petrolera argentina aseguraron que están muy pendientes de la evolución del precio del barril

Por Agencia NA
image

La petrolera YPF mantiene su posición de no trasladar de forma plena e inmediata el aumento del precio del barril de petróleo a los combustibles que comercializa en el país.

Lee además
vouchers educativos en 2026: como saber si seguis siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja
Según CAME

Las ventas minoristas de pymes cayeron 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses en baja

“No vamos a trasladar la volatilidad del precio internacional al surtidor”, reiteraron este lunes a Agencia Noticias Argentinas fuentes de la compañía.

La posición había sido fijada por el CEO de YPF Horacio Marín la semana pasada con el precio del crudo Brent en US$80 y ratificada en la mañana de este lunes por encima de los US$100 por barril.

Marín participa desde hoy en el Argentina Week que se desarrolla en Nueva York, donde se espera que se refiera a la situación de la producción energética y las oportunidades de inversión que ofrece el país, como así también de lo que se puede esperar para el mercado interno.

“En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles”, había señalado Marín en sus últimas declaraciones públicas antes de la última escalada del petróleo.

La intención de la compañía es que tanto en las caídas y subidas rápidas no impacten de lleno en los surtidores.

No obstante, también advirtió que “si el precio del barril se queda muy alto va a afectar el precio de los combustibles, aunque muy de a poco.

Temas
Seguí leyendo

Comerciantes de San Juan anuncian "Liquidación 365", un programa de descuentos durante todo el 2026

Alquileres altos, inseguridad y la dependencia en época de temporadas: las preocupaciones del comercio de Rawson

ANSES confirmó un aumento en AUH y SUAF en marzo 2026: nuevos montos y calendario

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

El dólar sigue subiendo al compás de la guerra en Irán

El consumo de vino repunta, pero en San Juan aún no se puede brindar

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vouchers educativos en 2026: como saber si seguis siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas
Rivadavia

Votaron a la reina y la virreina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida: quiénes fueron las elegidas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Alta demanda en el Obreros del Porvenir por los diferentes cursos.
Educación

El boom minero llegó a los oficios: en una escuela de capacitación laboral sanjuanina, hubo gran demanda por los cursos vinculados al sector

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios
Los entretelones

Quiénes son los dirigentes sanjuaninos que estuvieron con Chiqui Tapia en Córdoba y el pedido que le harán tras los anuncios

Por Carla Acosta
Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento
Emergencia climática

Tormentas en San Juan: diez familias evacuadas y una vivienda derrumbada en Sarmiento

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel
Judicial

Hermanos en la mira por robar y dejar desfigurada a una anciana en Rivadavia: uno fue condenado con cárcel

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso
Tras la Fiesta de la Vendimia

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Fútbol sanjuanino
Para aliviar a los clubes

La Liga Sanjuanina cubrirá el 50% del pago de árbitros tras el paro en apoyo a Tapia