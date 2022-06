Fin a la doble indemnización: para empresarios sanjuaninos implica mayor mano de obra

Al inicio de la pandemia se aplicó a nivel nacional la doble indemnización , una medida que buscaba proteger el empleo durante la crisis que provocaba el confinamiento por el coronavirus. Tras la última prorroga de diciembre del 2021, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de darle fin a esto. Desde San Juan, empresarios ven con buenos ojos que la medida no continúe vigente, ya que aseguran habilita la posibilidad de mayores puestos de trabajo. En la vereda de enfrente, los sindicatos y la preocupación de despidos masivos.

Voz presidencial Alberto Fernández: “La prohibición de despidos y la doble indemnización no van a sostenerse en el tiempo”

Sobre este tema, Bruno Lanciani, miembro de la Unión Industrial local, comentó a Tiempo de San Juan que este tipo de propuestas, como la doble indemnización, si bien lo que buscan es proteger el empleo, terminan generando trabajas para poder tomar nueva mano de obra. “La doble indemnización es una traba que impide que se amplíe la capacidad productiva mediante la contratación de nueva mano de obra. Somos conscientes y responsables de la situación que pasa en el país. Que no se prorrogue esto no significa que se va a disminuir la masa salarial. Hay mucha responsabilidad social y compromiso con la gente”, detalló.

En la misma línea opinó Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera. Si bien detalló que no es un tema de importancia dentro de la entidad el fin de la doble indemnización, si rescató que la actividad minera es una de las que genera mayor fuente de trabajo en la provincia, por lo que sería irracional pensar que tras el fin de esta medida nacional se puedan dar despidos masivos. “Nuestro foco es generar más fuentes de trabajo”, puntualizó.

Por su parte, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Leonardo Borgogno, detalló “me parecía un castigo para los empresarios la doble indemnización. El empleador siempre necesita de la gente. Uno no pone una empresa para despedir gente, sino al contrario. Si el trabajador responde, no hay porque despedirlo”. También señaló que actualmente la situación es menor que durante la pandemia, por lo que considera ya no tenía sentido mantener la medida nacional.

Quienes si han manifestado preocupación son los representantes de los diferentes gremios, quienes consideran que la doble indemnización representa una protección adicional al trabajador. Al respecto, Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, comentó a este medio que “el despido está latente y no hay forma de impedirlo. El fin de esta medida genera temor y hay mucha preocupación entre colegas”.

Sin duda todo es en base a presunciones y la realidad se verá con el paso de los días.

¿Cómo era la doble indemnización?

El objetivo de la medida era evitar que las empresas de todo el país despidieran personal en durante la crisis económica provocada por el Covid-19. A través del Decreto 886/2021, se prorrogó hasta este jueves 30 de junio del 2022. Esta herramienta estableció que, en caso de despido sin causa, el trabajador tenía derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un monto adicional.

Ese monto extra fue equivalente al 75% del monto total hasta el 28 de febrero de 2022. Luego del 50% hasta el 30 de abril de 2022, y por último del 25% hasta este 30 de junio. En base a las declaraciones de la portavoz del Gobierno Nacional, esta medida no se renovaría, por lo que a partir del 1 de julio, pasará a cobrarse solamente el importe indemnizatorio correspondiente, sin el extra.