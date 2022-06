Faltante de marcas, aumentos y demora de fletes, los problemas de supermercados locales

“La Asociación Amas de Casa del País informa que en el mes de Mayo fue muy difícil realizar los relevamiento de precios principalmente por la falta de productos de primeras marcas”, reza el comunicado de la asociación liderada por Laura Vera, que mes a mes procura tener un cálculo particular sobre la variación inflacionaria no solo en la canasta básica de alimentos, sino en la canasta total. En la misma sintonía opinan distintos empresarios del rubro. Carlos Icazati, gerente de América Mayorista, comentó a Tiempo de San Juan que, si bien no han registrado faltante de productos a nivel general, si se ha percibido escases en primeras marcas. “Si un cliente va en busca de una marca en particular, es probable que no la encuentre, pero el producto si va a estar, bajo otras marcas”, detalló el empresario.