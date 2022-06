Falta de stock y precios altos, la realidad de las tiendas de diseño o frikis en San Juan

Un rubro comercial que ha comenzado a instalarse en San Juan y se ha vuelto tendencia en los últimos años son las denominadas tiendas de diseño o frikis. Son aquellas que ofrecen distintos artículos que, si bien no forman parte de las necesidades básicas, por su amplia gama de variedades atraen a los consumidores que buscan algo especial y auténtico para ellos como para regalar. No ajenos a la realidad económica, también deben enfrentar distintas situaciones para poder conseguir mercadería sin perder la esencia.

Tiempo de San Juan dialogo con Guadalupe Zurita y Germán González, de Mikrokosmos ; y Gabriel Orozco de Rocker Diseño , además de trabajadores que prefirieron no ser identificados, pero sí hablaron sobre la realidad del sector y algunas de las dificultades que deben enfrentar.

WhatsApp Image 2022-06-30 at 2.40.25 PM.jpeg

La gran mayoría de los locales que se manejan en este rubro adquieren la mercadería que ofrecen por medio de proveedores que, desde hace tiempo, manifiestan tener problemas de stock, lo que se traslada directamente a la disponibilidad en las tiendas. Incluso muchos han tenido que cambiar de proveedores o fábricas, en la búsqueda de mejores precios que no encarezcan el costo final para no perder compradores. Esta falta de stock se debe a problemas en importaciones como también de materia prima, por lo que las fábricas nacionales no pueden continuar con el ritmo productivo ideal.

WhatsApp Image 2022-06-30 at 2.40.27 PM.jpeg

A la escases de stock se suman los aumentos de precios, que en algunos casos es del 20% cada tres meses, pero no es una regla general. “Cada proveedor maneja precios muy dispares, incluso por los mismos productos. Pasamos mucho tiempo buscando el mejor precio de cada producto o marca, y cada vez que nos pasan lista de precios lo más probable es que casi todo haya subido, lo que es sinceramente preocupante”, cometa Gabriel desde Rocker Diseño.

WhatsApp Image 2022-06-30 at 2.40.28 PM (2).jpeg

Entre los motivos detrás del aumento de precios se encuentra la inflación, el aumento del dólar, la situación del combustible y el costo de los fletes. Mismos factores que afectan a distintos rubros comerciales y profesionales de la provincia.

Para poder hacer frente a esta situación, los dueños de las tiendas ponen a prueba la creatividad y el ingenio para no perder la calidad de productos que ofrecen, pero sin que ello afecte al bolsillo. “Si bien estamos desde febrero de este año con el local ya tuvimos que buscar proveedores más económicos porque si no debíamos vender muy caro y eso no le conviene a nadie”, comentan desde Mikrokosmos.

WhatsApp Image 2022-06-30 at 2.40.22 PM.jpeg

Pese a que no son productos de primera necesidad, desde el rubro señalan que los artículos que ofrecen resultan ser atractivos para los consumidores sanjuaninos. “La mayoría de nuestros primeros clientes destacaba el poder conseguir en nuestra tienda cosas fuera de lo común, que solo veían al viajar o al buscar en la Web. Celebro que con el paso de los años eso haya cambiado y cada vez haya más opciones similares en San Juan, porque público y clientes para el rubro hay a pesar de lo difícil de la situación actual”, señalan desde Rocker, que lleva ocho años en el sector.