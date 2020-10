Ferreterías: una larga lista de productos en falta y cuáles son los que más aumentaron

Con la disparada del dólar y los problemas para importar, las ferreterías de San Juan han sufrido dos consecuencias. Por un lado, la escasez de productos llegados desde afuera y por el otro, el incremento de los precios en general. Un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan arrojó que faltan desde lijas hasta mangueras, pero el artículo más importante que escasea es el hierro. Al mismo tiempo, surgió otro dato, el increíble aumento que tendrán las soldadoras por un impuesto que afectará directamente a este artículo.

Desde Ferretería San Juan informaron que han detectado falta de hierro, alambres y clavos. Según les informaron, las fábricas están trabajando con menos personal por los protocolos por el coronavirus y están produciendo al 50%. Hay muchos productos importados en falta, por ejemplo mangueras. Aseguraron que vienen atravesando el mismo panorama cada vez que el dólar aumenta. "En líneas generales todo aumentó, pero las cosas que aumentan más tienen que ver con productos importados. Algunos más y otros menos porque hay un despiole con el dólar", agregaron. Para el comercio, el aumento promedio de los insumos que comercializan es del 10% por mes.

En la ferretería La Sanjuanina indicaron que hay escasez de todos los artículos y lo graficaron contando que si piden 10 artículos les mandan 5. El producto que más falta es el hierro, clave para la construcción. "Falta la gama completa de herramientas importadas. Según me dicen mis proveedores no están pudiendo comprar dólares como para importar. Hidrófugo hace tiempo que no consigo, sellarosca tampoco", añadieron. En cuanto a los incrementos en los precios, el cemento viene subiendo un 8% mensual, con los productos que llegan de afuera el precio sube al ritmo del blue.

En Bulonera Rawson prácticamente todo lo que venden es importado, por ende el aumento del dólar les impacta directamente en los valores de comercialización de sus productos. "Escasean más que nada insumos, las marcas más importantes al irse del país nos han dejado un vacío importante como es el caso de Makita y Dewalt. Todo lo que son electrodos, acero inoxidable, aluminio están en falta", apuntaron.

En Valerio coincidieron con la visión de la ferretería La Sanjuanina con respecto a la llegada de menos productos. Dijeron que faltan herramientas, cinta de enmascarar, lijas, candados, entre otros pero resaltaron que lo más importante que está escaseando es hierro para la construcción. También hay problemas para encontrar alambres y clavos, todo lo derivado del acero.

Con las soldadoras pasó algo especial. Se les puso un impuesto de un 90%, que se va a dividir en 3 meses. La soldadora de $10.000 para febrero o marzo va a costar $25.000.