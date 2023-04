Estaciones de servicios analizan cobrar un plus por litro de nafta ¿qué pasará en San Juan?

En algunas provincias analizan cobrar el servicio de playa al cliente cada vez que cargue combustibles. San Juan aun no lo define.

Desde hace tiempo que las estaciones de servicio vienen reclamando que el precio de los combustibles está retrasado con respecto a lo que realmente cuesta el producto y para afrontar ese desfasaje están analizando restablecer el plus por servicio de playa, una suma extra que se cobra por cada litro de nafta que se cargue para solventar los gastos.

Analía salguero, presidenta de la Cámara de Combustibles de San Juan; admitió que esa alternativa es válida para recuperar la rentabilidad que han perdido las empresas, pero que en San Juan no es una decisión tomada, y agregó que van a esperar al desarrollo de las negociaciones que mantienen con las petroleras y el gobierno. En caso de que no haya respuesta favorable, no se descarta recurrir a ese método que ya se usó hace 15 años incluso en esta provincia.

“Si no hay respuestas por parte de las petroleras y el Estado, no quedan muchas otras alternativas, pero debemos pensarlo bien porque no queremos perjudicar al consumidor”, dijo la empresaria. Sin embargo, insistió en que el tema “no se ha puesto aun en discusión en San Juan específicamente”.

Salguero explicó que se viene profundizando el reclamo del sector estacionero por la pérdida de rentabilidad, ya que los costos de mantenimiento, salariales y de servicios en general han ido acompañando los índices de inflación, “pero no ocurrió lo mismo con el precio del combustible”. Según la empresaria en esta provincia hay muchas estaciones que tienen luces muy brillantes, pero no tienen para pagar los sueldos.

En Argentina es el gobierno quien autoriza a las petroleras los precios de los diferentes combustibles. “El precio del combustible congelado perjudica a toda la cadena, desde la petrolera pasando por la distribución y hasta llegar a las estaciones de servicios”, señaló.

Para solucionar esto, desde algunas cámaras de expendedores como la de Santa Fe están impulsando que se vuelva a cobrar el servicio de playa, que consiste en agregar a lo que marca el surtidor un canon porcentual que va facturado aparte. Incluso este tema será discutido en la próxima reunión de la Federación que reúne a las cámaras del país durante este mes.

Las ventas

El escenario se complica porque según las estaciones para compensar la pérdida de rentabilidad se necesita cada vez vender más litros de combustibles para alcanzar el equilibrio. En San Juan la venta no ha repuntado con el inicio de clases como sucedía otros años, sino que se ha mantenido “amesetada”, igual que con la cosecha; según indicó Salguero sin dar cifras.