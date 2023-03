Aumento de combustibles: cómo están los precios en San Juan

En la mañana de hoy las petroleras Shell, Axion y Puma aumentaron los combustibles un 3,8% y en el transcurso de la mañana los sanjuaninos que fueron a cargar a esas estaciones de servicios se toparon con los nuevos precios. Por ahora el aumento rige en esas marcas, pero pronto se extenderá también YPF.

La nafta Súper cuyo precio rondaba los $180 ahora cuesta entre $196 y $ 200, mientras que la Premium pasó de un promedio de $243 a los actuales $$252/$254. En el caso del diésel los precios quedaron de la siguiente manera: el gasoil común que costaba $213 el litro, ahora ronda entre los $216 y los $221; mientras que el gasoil Premium pasó de $304 a los $310.

En todos los casos se trata de precios promedio ya que varían de acuerdo a las empresas y las distancias. Se pueden registrar variaciones de aproximadamente 10 pesos en las diferentes expendedoras.

Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Combustibles de San Juan reiteró que el aumento responde al acuerdo que existe entre el Gobierno y las petroleras, y que en breve será replicado por la petrolera oficial YPF. ‘’El aumento es para todas las marcas solo que, por una cuestión de estrategia, YPF lo hace siempre al último’’, dijo la empresaria.

La información oficial indica que se trata del tercer aumento del año, mientras que durante el 2022 se realizaron 7 ajustes. Salguero anticipó que los ajustes continuarán todos los meses, porque el precio sigue desactualizado, y asegura que tiene un atraso de entre el 20 y el 25%. “Si se toma en cuenta todo el 2022, el aumento del combustible fue del 66,92%, bastante menor que el IPC, que supera el 100%’’, explicó la empresaria.

Agregó que entre abril de 2022 y marzo de 2023 la paritaria salarial de los trabajadores de estaciones de servicio trepó 98%. ‘’No hay negocio sostenible ni por la realidad interna ni por la realidad internacional’’, agregó.

Por su parte, Bernardo Turcumán, vicepresidente de la Cámara de Combustibles; dijo que a pesar de los constantes aumentos ‘’la demanda es sostenida, no ha bajado ni un solo litro la venta en la provincia’’.

En la Cámara de Combustibles destacaron además que Argentina está entre los países más baratos de América en cuanto a valores de combustibles: el litro de nafta ronda los U$S 0,44 lo que la ubica en el penúltimo lugar de la tabla, siendo la última Venezuela con U$S 0,02 el litro. En Estados Unidos está a U$S0,98, en Brasil a U$S1,01. Entre los más caros está Chile con el litro de nafta a U$S 1.60 y Uruguay con un precio de U$S1.83