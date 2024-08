En San Juan cada vez más apostadores pierden millonarios premios en juegos de azar por no reclamar a tiempo

Semanas atrás desde la Caja de Acción Social (CAS) informaron que un millonario premio estaba a punto de prescribir en San Juan porque el ganador no se había presentado para reclamarlo. Esto sin duda llamó la atención, debido a que cualquier ingreso de dinero extra en bienvenido en tiempos actuales. Ante esto, surgió la duda, ¿los apostadores sanjuaninos suelen perder sus premios por no reclamarlos a tiempo? La respuesta fue más que sorprendente.

“Hay distintos porcentajes, varía mucho de un mes a otro, pero hemos registrado premios prescriptos de millones de pesos, algo que nos llamó la atención en su momento”, reflexionó Tello.

Para tener una idea, de acuerdo a los datos de la CAS del primer semestre del corriente año, en lo que respecta a Quini 6 se registra un promedio de 9% de premios prescriptos; en lo que es Loto la prescripción ronda el 23%; mientras que en Brinco se registra un promedio de prescripción del 6,19%. Tello destacó que Telekino registra el porcentaje más bajo de prescripción, pero muchas veces esto tiene que ver con la cantidad de jugadas que se hacen, como la cantidad de premios entregados. “Tienen muchas más jugadas en Quini 6 y hay 9% de premios prescriptos. En Loto es menor la cantidad de jugadas y registramos 23% de premios prescriptos”, explica el funcionario.

image.png

Los porcentajes no son nada cuando se ven los montos en dinero que se perdieron. “En lo que va del año tenemos algo de 22 millones de pesos que no se reclamaron a tiempo en Quini 6; mientras que en Loto serán alrededor de 8 millones de pesos”, señaló Tello. D entro de las prescripciones más llamativas se encuentran por ejemplo un sorteo de Loto del 9 de marzo, donde un apostador sanjuanino perdió $5.975.246,70.

Una vez que pasa el tiempo límite, el apostador no tiene manera de recuperar el dinero perdido, que pasa a las arcas de la CAS. El funcionario explicó que el 50% de ese dinero pasa a rentas generales y el 50% restante se destina para préstamos que ofrece la Caja y otros gastos propios de la entidad como publicidad, las cruzadas solidarias y los premios de los “cupones no premiados”. “Es importante comunicar que las agencias cobran su premio estímulo por la venta de la jugada independientemente de si se retira o no el premio”, indica el funcionario.

image.png

Sobre los motivos por los cuales prescriben premios muchos de ellos millonarios, Rolando Tello sostiene que no encuentra una explicación lógica. Entre los empleados de la CAS se manejan muchas teorías al respecto. Olvido de parte de los apostadores o revisar tarde las jugadas pueden ser algunos de los motivos. En escenarios más complejos puede ser una jugada perdida en alguna prenda o metida en el fondo de un cesto de basura por una confusión. Una cosa si es segura, si se pierde un premio millonario, es mejor no saberlo.

El sanjuanino que casi perdió más de cinco millones de pesos y una búsqueda que llegó a los medios

“Atención. Este premio está a punto de prescribir”, comenzaba rezando el flayers que fue compartido en las redes sociales de la CAS informando que un millonario premio se encontraba cerca de la fecha límite de validez y el ganador no había aparecido.

image.png

Se trataba de un sorteo que se había realizado el 15 de junio en el Loto, en la categoría Sale o Sale, cuyo premio era de $5.066.365 y la jugada ganadora se había vendido en una subagencia de Chimbas.

Inmediatamente la información se viralizó en distintas redes sociales e incluso llegó a los medios de comunicación que se hicieron eco de la búsqueda. De acuerdo a lo que señalaron desde la Gerencia de Juegos, tras la información emitida, finalmente el apostador apareció, presentó la jugada ganadora y pudo retirar el premio.

“El caso es particular, pero por lo que comentan los empleados de la CAS, muchos de los apostadores que no reclaman sus premios o demoran en hacerlo es porque a veces se olvidan de revisar las jugadas", comentó Rolando Tello, gerente de Premios de la institución.