El ministerio de Economía tiene streaming: En el primer programa, Luis Caputo

En el inicio de la conversación, el funcionario calificó al riesgo país "como un indicador atrasado" y relativizó su valor: "No me importa mucho, como sí a los tenedores de bono, pero lo digo porque Argentina no necesita hoy convencer a los mercados porque no va a tener que ir a ellos en el próximo año y medio". "En ese año y medio, la perspectiva es que la realidad vaya a ser muy contundente y que la Argentina va a poder refinanciar su capital probablemente a tasas de un dígito", vaticinó.