El gobierno quiere saber cuánto dañó la peronóspora a la uva en San Juan: que hará y los motivos

Ayer trascendió que los productores del sureste sanjuanino, polo vitivinícola por excelencia de San Juan; ha sido gravemente afectado por el ataque del hongo de peronóspora. Las cámaras viñateras consultadas hablan de pérdidas millonarias en uvas principalmente destinadas a la elaboración de mosto, un producto cuya exportación ha tenido un salto significativo en precios. Además, esta uva es la que mueve los precios de la temporada de cosecha en San Juan.

Ayuda oficial

En primer lugar, es difícil que los viñateros reciban alguna ayuda oficial por esta pérdida, ya que no se trata de una contingencia climática. El titular de Agricultura fue claro al respecto: “esto tiene que ver más que nada con una falta de planificación fitosanitaria, y es responsabilidad de cada viñatero”, dijo.

No obstante, agregó que se ha ordenado a los inspectores del área de Contingencias Climáticas que hagan un relevamiento de daños para constatar cuál será la pérdida de la uva.

Motivos del relevamiento

“Hay cuestiones impositivas. Si un productor perdió todo y no factura nada esta campaña, la ex AFIP le va a decir ¿por qué no facturaste? Por eso, ante este tipo de situaciones es importante también tener un órgano estatal que valide la situación”, indicó Moreno.

Pero otro factor sobre el que ponen la lupa las autoridades es el impacto en los precios de la vendimia. “Ante un ambiente en el cual si se dice que hay más uva y se pone nervioso al sector viñatero, también es importante saber si esta pérdida ha sido grande y cuál va a ser el impacto en los precios”, agregó el funcionario.

“Entonces, concentrándonos en la tarea que nos toca desde la Secretaría, desde el Ministerio de Producción, lo primero que nada es tomar el contacto y la empatía para la cual hoy estamos designados en este lugar. Y por eso vamos a definir cuál es el nivel de pérdida”, dijo Moreno.

Daño histórico

El funcionario, quien también es viñatero; admitió no tener recuerdos de un daño de esta magnitud por peronóspora en racimo en San Juan. “Hemos tenido años de mucha peronóspora, pero en hoja, y durante los meses de enero y febrero que es la época de lluvias. Esta vez nos sorprendió que se dio en racimo, y en noviembre”, expresó el titular de Agricultura.

Añadió que esta situación tiene que ver también con que los productores sanjuaninos están mal acostumbrados “porque ante tantos años con precios marginales para la uva han venido cediendo ante algunos planes fitosanitarios justamente por la tranquilidad que da nuestra zona de secano”.

En efecto, no es algo regular que se produzcan lluvias a fines de octubre como ocurrió este año. “Obviamente aquellos productores que han tomado los recaudos no han sido afectados”, indicó.

De todos modos, el funcionario invitó a los productores afectados a realizar la denuncia de las pérdidas en la Dirección de Contingencias Climáticas, cuya oficina está ubicada en la esquina de Ignacio de la Roza y Catamarca.