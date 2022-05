El Frente de Todos avanzó con una Ley de Alquileres que no modifica puntos clave

Sin alcanzar un acuerdo con la oposición, el Frente de Todos avanzó hoy con un dictamen que modifica la Ley de Alquileres pero no altera los dos puntos más cuestionados por la oposición: los contratos de tres años y la actualización anual en base a un promedio de inflación y salarios. No obstante, el oficialismo todavía no tiene lo votos para aprobar su proyecto en el recinto y no hay fecha tentativa para su tratamiento.