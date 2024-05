El alentador dato que rompe 8 años de mala racha y entusiasma al comercio exterior en San Juan

“No podemos hablar aun de una tendencia, pero es un buen número”, señaló a Tiempo de San Juan Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia . Sucede que por primera vez en mucho tiempo los números fueron positivos. Si bien esto alienta al sector, prefieren manejar los datos con cautelas ya que no significa que se trate de un alza sostenible, pero si rompe la tendencia a la baja.

“Tuvimos un crecimiento en algunos rubros del 25%, comparado trimestre contra trimestre. No podemos hablar de tendencia hacia la suba, pero si se rompió la tendencia hacia la baja”, explicó el empresario.

Un detalle no menor es que con este dato se rompen 8 años de números en negativo que venía registrando la provincia en exportaciones.

Sobre los motivos que analizan detrás del alza en exportaciones, Giménez precisa que el sinceramiento sobre el tipo de cambio, un tema que venía en disputa desde hace tiempo, tuvo su efecto en la reactivación de la actividad. “Los exportadores estábamos vendiendo a un dólar de 350 y comprando a un dólar de 700 todos los insumos. No habría competitividad y explica la caída de las exportaciones durante tanto tiempo”, detalló. Si bien reconoce que no implica una solución a largo plazo, el que comience a dar signos positivos es alentador para el sector.

Si bien el empresario habla de números positivos, esto no implica que se hayan ganado mercado, sino que representa más una recuperación del sector que en los últimos 10 años en San Juan perdió un 50% de competitividad. Incluso la provincia pasó de tener 180 destinos a contar hoy con 147, y con poca participación en muchos de ellos, donde la mayor concentración se encuentra en Brasil, Estados Unidos y parte de Europa.

“Pareciera que es posible recuperar mercados y sostenemos la tendencia de mejorar la competitividad. Hay que trabajar porque Argentina es poco competitiva por los aportes, la presión impositiva, no tener una relación laboral adecuada como tienen los países con los que competimos. La conectividad terrestre esta desfasada, no solo en cuanto a los caminos, sino a la falta de ferrocarril. La conexión digital no es ágil en los sectores de la producción, todo eso es materia pendiente”, puntualizó Giménez.

Y concluyó: “A medida que se mejoren las condiciones, no tengo duda de poder regresar a los lugares donde hemos estado, no solo con mayor presencia, sino con permanencia”.

Tras los números obtenidos durante el primer trimestre, los datos de los siguientes meses serán más que fundamentales para evaluar si se trata de una tendencia en crecimiento si fue un numero excepcional. Pese a ello, se quebró una racha de 8 años, y ese no es un detalle menor.