Economistas sanjuaninos califican al plan Batakis como "muy light"

"Vi algunos enunciados que van en un sentido concreto pero me parece que faltan más medidas y más drásticas", resumió Diego Hagmann. Por su parte, Damián Ventura sostuvo que "la necesidad es llevar tranquilidad a la gente, pero las medidas parecen ser demasiado ligth, dicen 'vamos a seguir con lo mismo, no tenemos problemas con el tipo de cambio', y ¿dónde está la profundidad de lo que harán?". También analizaron que hay que darle tiempo a los mercados y a la gente para saber cómo reaccionarán ante el manejo del rumbo económico que propone Batakis.

-Diego Hagmann:

diego hagmann.jpg

"Me pareció más una serie de lanzamiento de lineamientos generales de su gestión más que un plan económico". "Me pareció más una serie de lanzamiento de lineamientos generales de su gestión más que un plan económico".

"Como elemento positivo habló sobre el cumplimiento del plan pactado con el Fondo, hay ciertas metas que dan idea de no digo ortodoxia pero al menos de tratar de encausar la situación económica".

"También habló de aumentar la tasa de interés, lo que pasó la semana pasada lo vamos a ver con una devaluación implícita que hubo entre el 10,12 y 18% según los productos, entonces la ministra debe tener algo de temor de que se caiga la demanda de dinero, por lo cual habló de aumentar la tasa de interés para que sea positiva, para atraer a la gente a que no se vaya del peso. tasa de interés general, tanto para los bancos como para los ahorristas, que haya un incentivo para que no se deshagan de los activos, depósitos en pesos, para irse al dólar. Cualquier tasa superior a la inflación es importante pero este año las expectativas superan el 80% de inflación y la tasa ronda el 53%.

"Habló de crear una autoridad en el gasto público, una cuenta única, dijo que para tener un mayor control, arbitrar para que las reparticiones pidan ampliaciones presupuestarias, que vaya a una especie de superávit fiscal. Hizo referencia al Gobierno en general, a cada repartición, donde puede entrar partidas para obras en las provincias. El presupuesto publico es una estimación de ingresos y una autorización de gastos. Es decir que uno piensa que va a entrar pero los gastos vienen sí o sí. La ministra dice 'hemos estimado estos ingresos, no nos corramos de ahí. Si hemos subjecutado partidas, las ahorramos'. No sé si alcance porque en cuanto al déficit fiscal hay que hacer una reingeniería del Estado, no es un problema de la partida en cada repartición sino que hay gasto excesivo y habría que analizar las funciones de cada repartición, pero es un comienzo2.

"Además habló sobre el tipo de cambio, dio a entender que no se disgustaba con el desdoblamiento o cambios múltiples, que se continúa con lo mismo. En palabras, lo minimizó, en los hechos habló de aumentar la tasa de interés, de tener mayor conversación con el Banco Central, de establecer tipos de pautas en cuanto a la emisión, con lo cual parecería que en la práctica no. Hay que ver".

"En un momento habló de crear una comisión para estudiar la deuda pública en pesos, y en lo real en dos años se pasó de una de 0,7 billones a una de 6 billones de pesos, hay que ver qué pasa entre lo que dijo y lo que se concreta".

"Creo que la recepción será todo muy cauto, y el que no tiene confianza habrá que verlo andar. Lo más probable es que se vea qué sucede en los próximos meses a ver si la gente y los mercados le creen o no a la nueva ministra. De entrada yo lo veo difícil, por actitudes de la semana pasada que no han sumado, creo que con el discurso de hoy ha tratado de darle un rumbo para que la gente no se alarme más".

"Hoy se mezclaron cosas en el discurso, algunas tangibles y otras más discursivas como la creación de un tribunal arbitrario para estudiar la defensa de la competencia que sabemos que no ha funcionado. La inflación no la crean ni el almacenero ni el supermercado sino la emisión monetaria descontrolada, nunca se soluciona la inflación con el control de precios, está probado. Sino con un Estado que gaste menos de lo que ingresa, que fomente la creación de inversiones, la creación de empleos, que sea fiscalmente competitivo, acorde con las realidades del mundo actual".

-Damián Ventura

damian ventura.jpg

"No es un plan económico, sino la continuidad de lo que venía antes, con pequeños matices. No se ve un cambio ni un refuerzo, no esperábamos algo tan contundente". "No es un plan económico, sino la continuidad de lo que venía antes, con pequeños matices. No se ve un cambio ni un refuerzo, no esperábamos algo tan contundente".

"En líneas generales habla de conceptos básicos que no son tan malos. Mantener el programa inicial en lo que es tarifa de energía, las metas con el Fondo, algunas normas o políticas que si bien son redundantes no es nada nuevo ni muy innovador por lo menos despeja una duda que asumiendo el cargo una persona con perfil heterodoxo pueda tomar medidas más extremas. En ese sentido, me da cierta tranquilidad".

"El tema es que a Guzmán ya se le hacía complicado implementar algunas de estas medidas y no terminamos de entender bien como hará la nueva ministras para llevarlas a cabo. Muchos puntos por los cuales se fue Guzmán están acá anunciados. Batakis no sé si tendrá más fuerza política para dar vuelta este tipo de normas. Por ejemplo, la adecuación tarifaria en esquema segmentado, el cumplimiento de las metas con el FMI en cuanto al déficit fiscal y en cuanto a la acumulación de reservas, esos puntos ya estaban flaqueando y son meramente enunciativos y de cumplimiento imposible".

"La parte más sombría de lo declamado es su percepción en cuanto al tipo de cambio de equilibrio entre oferta y demanda eso en Argentina no pasa, hace mucho que el Gobierno viene controlando el tipo de cambio y entendemos que viene retrasado. Ahí me parece que se necesita un shock mucho más fuerte, una decisión clara sobre dónde va el tipo de cambio. Eliminar la restricción de importaciones que viene generando mucha recesión, Argentina depende mucho de los insumos importados y no está pudiendo importar, ahí me parece la pata más flaca de lo anunciado".

"Despeja algunas dudas respecto de la deuda en pesos, recuperar el financiamiento a través de bonos en pesos, por lo menos desde este lugar se mantiene el Ministerio de Economía en tratar de recuperarlo".

"El dólar en 300, tomando como referencia el contado con liquidación que me parece el más representativo de todos los dólares que anda dando vueltas, tiene dentro de su valor un gran porcentaje de pánico. Un dólar en 300 representa en términos de los valores de los activos argentinos de mercaderías, casas, inmuebles, extremadamente bajo en dólares. Pero también hace la conversión da la sensación de que es un dólar alto, lo que tiene inmerso en el precio no es una cuestión técnica sino el miedo a que la situación política se ponga más compleja, miedo a que no haya una decisión sobre dónde van a instrumentar medidas para disminuir o aliviar el déficit, todo ese tipo de cosas hacen pensar que el valor del dólar está justificado, pero en términos de valor de pánico. No creo que ninguna de estas medidas lo aliviane a priori".

"Vamos a tener que seguir viendo cómo el mercado reacciona ante estas medidas, ahí recién veremos qué impacto tiene. En la mera enunciación me parece que no va generar nada, no hay nada de profundidad, es más de lo que se venía haciendo. Guzmán no pudo darle continuidad a algunas de estas medidas, vamos a ver ahora si la ministra lo puede hacer".

"Falta el desarrollo concreto de cómo van a hacer. Son solo títulos que muchos ya venían de antes y no se termina de comprender ahora cómo hará para implementarlos. En una situación tan compleja se esperaba una medida más de fondo que intentará revertir esto hacia algún lado y no se está viendo eso".