Dueños de camiones y caleras sanjuaninos, preocupados porque el paso a Chile sigue cortado

Las autoridades fronterizas estaban esperanzadas en que hoy o mañana podrían habilitar el camino en Mendoza, pero está ocurriendo una fuerte tormenta en este momento, y no hay perspectivas de que mejore el clima hasta el miércoles próximo. De hecho, en Mendoza el transito solo está habilitado hasta Uspallata. Una vez que cesen las nevadas, ambas Vialidades necesitarán tiempo para despejar las rutas sobre todo del lado chileno.

Cristo Redentor cerrado.pdf

En Uprocam estimaron que viajan alrededor de 50 camiones diarios de San Juan a Chile, transportando principalmente cales, pero tambien bentonita, cerámicas y pinturas. “Es una bendición que n nieve porque significa que habrá agua. Pero tambien hay una gran preocupación, porque no se está facturando y los vencimientos vienen”, dijo Maldonado. “Al chofer hay que pagarle, hay que mantenerlo y si esta varado en Mendoza hay que abastecerlo de comida y alojamiento, es un gasto grande”, agregó.

Por su parte, Raúl Cabanay, desde la Cámara Minera de San Juan, explicó que por semana salen de la provincia 300 camiones y 8.400 toneladas de cal que se exportan al país vecino, donde abastecen a las mineras de cobre. “Las empresas caleras tenemos depósitos en Chile justamente para estas eventualidades y con los stocks estamos abasteciendo al mercado chileno. Todavía no tenemos nada crítico, pero se empezaría a complicar si esto dura una semana más y no permiten pasar algo de camiones”, dijo Cabanay.

El empresario se refería a las “ventanas” de algunas horas que permiten el paso de algunos camiones que están esperando en la ruta. Pero esa solución se está complicando porque la nieve ha sido tan abundante que está costando más que otros años despejar la ruta.

PARTE DE TRANSITABILIDAD 24-06-24.pdf

Operativo de “contención” de camiones varados

Este año, en un trabajo en conjunto de los ministerios de Seguridad y Producción de Mendoza, San Juan y San Luis, se ha implementado un operativo para contener a miles de camiones que quedaron varados a causa del cierre prolongado del Sistema Cristo Redentor.

De acuerdo a información brindada por el Ministerio de Producción, hay un solo frente de regulación en la estación de servicio de Media Agua, en Sarmiento. Allí se encuentran esperando 3 camiones con acoplado, 20 camiones y 15 traillers solos.

Desde Uprocam explicaron que generalmente los camioneros que quedan retenidos en San Juan son aquellos que provienen del norte argentino, y que entran a San Juan por la Difunta Correa para seguir luego hasta Mendoza y de ahí a Chile. “Los camioneros sanjuaninos están en su casa, pero los que vienen de Tucumán, Salta y Bolivia vienen por Chepes, pasan por la Difunta y de ahí siguen por Media Agua", dijo Maldonado.

El dirigente se mostró satisfecho con el operativo oficial porque de esa manera se evita que los camioneros se paren en cualquier lado, en la ruta, donde no tienen comida, baños ni servicios de ningún tipo.

Además de Media Agua se ha designado tambien como centros de contención en San Juan al Control Policial San Carlos y la Playa de Estacionamiento del Estadio del Bicentenario, en Ruta 40 y Calle 6.