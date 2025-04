Día 1 en el comercio de San Juan post liberación del cepo: algunos locales cerrados e incertidumbre por los precios

“Los primeros parámetros son muy dispares. El fin de semana hemos hablado con los asesores y nos dijeron que van a haber un par de semanas de turbulencias Hay muchas incertidumbres, el panorama no ha sido bueno y muchos han cerrado”, dijo Milla al respecto. “Los primeros parámetros son muy dispares. El fin de semana hemos hablado con los asesores y nos dijeron que van a haber un par de semanas de turbulencias Hay muchas incertidumbres, el panorama no ha sido bueno y muchos han cerrado”, dijo Milla al respecto.

Por su parte, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia, explicó que, por el momento, no hubo modificaciones en las listas de precios y que esa suba del dólar no habría impactado aún en los mismos. Sin embargo, los comerciantes indicaron que los proveedores aún no se comunican con ellos para informarles si hay cambios o no.

Marcelo Vargas, de la Cámara de Comerciantes Unidos, indicó que están “a la espera” de las nuevas listas de los precios y que, por lo tanto, no hubo variaciones importantes. Aunque sí puso el foco en los productos importados, que son los más propensos a subir de precio los próximos días.

Finalmente, Pierino Licheni, vicepresidente de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de la provincia, explicó que para el sector fue un día “normal”, sin subas de precios ni cambios notables. “Hemos estado normal. No ha habido ni avisos de aumentos, ni tampoco cambios en las ventas”, indicó.

Más allá de las consecuencias de la devaluación, los comerciantes concluyeron en que la quita del cepo es un camino “normalizador” y que habrá que acostumbrarse a las nuevas reglas del juego, sobre todo a las bandas cambiarias.