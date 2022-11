Descontento en los propietarios de camiones por el aumento de combustibles

El aumento de los combustibles implementados por YPF y el resto de petroleras esta semana han vuelto a alterar el tablero de toda la cadena productiva. Uno de los eslabones más afectados es el de los fletes y la Unión de Propietarios de Camiones (UPROCAM) no tardaron en poner el grito en el cielo en un año en el que han visto recudido considerablemente los viajes.

En una entrevista en Radio Sarmiento, Maldonado agregó que aún no se verá impactando en el precio de los fletes el incremento del combustible: "Los fletes no los podemos aumentar todavía, tenemos que hablar con el dador de cargas y ahí recién ver el aumento. Pasa un mes o mes y medio para que nosotros veamos el aumento. Va a ser un mes bastante pesado para nosotros porque al aumento del combustible tenemos que tener en cuenta el 27% de los choferes".

Contextualizando en números lo que cuesta un flete, el presiente de UPROCAM explicó: "Para hacer un viaje ida y vuelta a Buenos Aires necesitás unos $200 mil solo en combustible. Hoy no podés cobrar menos de $500 mil un viaje ida y vuelta a Buenos Aires. A principio de año costaba un 60% menos".

La inflación ha pegado de lleno en el sector y Maldonado lo ratificó al decir que "el viaje en el que flete no te conviene lamentablemente no se hace, tenés que buscar algo que al menos te permita salvar los gastos De 10 viajes, últimamente se suspenden 4 ó 5 porque no convienen".