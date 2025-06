Cuánto vino importaron San Juan y Mendoza en la última década

“Este año se importaron 506.000 litros de vino a granel, un 80% menos que en el mismo período de 2024”, explicó Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico.

El último récord

La comparación es aún más contundente si se toma como referencia el récord de 2017, cuando en los primeros cuatro meses del año ingresaron más de 42 millones de litros de vino a granel, la cifra más alta de la última década. En contraste, en el primer cuatrimestre de 2024 se habían importado 2,9 millones de litros, una cifra muy superior a la actual.

Según Aciar, aunque se detecta un ligero aumento en las importaciones de vino fraccionado y espumoso, los volúmenes son todavía bajos en relación a otros años y no representarían un factor decisivo en la presión a la baja de los precios.

A pesar de los números, el malestar entre los viñateros persiste. Desde distintos sectores aseguran que la política de importaciones es un ingrediente que agrava el panorama y genera distorsión. Insisten en que “le pone un techo” incluso al precio interno del vino de la próxima cosecha, dificultando la recuperación del valor de la uva, que lleva años con precios rezagados.

El Gobierno provincial, por su parte, culpó a las grandes bodegas por no actualizar los valores que pagan a los productores. Pero no tiene impacto la importación de vinos. Para las autoridades sanjuaninas, el escenario de 2025 no puede compararse con años de alta importación.