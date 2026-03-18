Cuánto podés ahorrar y cuándo vencen las cuotas de las Patentes en San Juan

La Dirección General de Rentas (DGR) de San Juan informó el cronograma de vencimientos de las Patentes en San Juan e indicó que se mantienen los principales beneficios para quienes cumplan en término o elijan modalidades de pago anticipado.
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La Dirección General de Rentas difundió el cronograma de pagos de las Patentes: los descuentos por buen contribuyente, pago anual y débito automático, además de cuotas.
La Dirección General de Rentas (DGR) de San Juan informó el cronograma de vencimientos de las Patentes en San Juan e indicó que se mantienen los principales beneficios para quienes cumplan en término o elijan modalidades de pago anticipado.
Según detallaron desde el organismo, los contribuyentes podrán optar por distintas formas de pago del Impuesto Automotor, ya sea anual, semestral o en cuotas mensuales.
El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera:
En cuanto a los beneficios, Rentas confirmó que continúan los descuentos acumulables en distintos casos. Son los siguientes:
Los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual o semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria.
Además, seleccionando Plus Pagos, ahora también se puede abonar con dinero en cuenta en billeteras electrónicas, a través de código QR.
La Dirección General de Rentas recuerda, además, que la gestión de pagos es completamente digital, por lo que los contribuyentes pueden consultar sus boletas y realizar el pago sin necesidad de asistir al Centro Cívico, ingresando al sitio oficial de RENTAS (hacer click) con Clave de Ciudadano Digital (CIDI).