Cuánto podés ahorrar y cuándo vencen las cuotas de las Patentes en San Juan

Rentas difundió el calendario 2026 del Impuesto Automotor y ratificó los descuentos y opciones de pago digital.

La Dirección General de Rentas (DGR) de San Juan informó el cronograma de vencimientos de las Patentes en San Juan e indicó que se mantienen los principales beneficios para quienes cumplan en término o elijan modalidades de pago anticipado.

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Según detallaron desde el organismo, los contribuyentes podrán optar por distintas formas de pago del Impuesto Automotor, ya sea anual, semestral o en cuotas mensuales.

Los vencimientos

El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

Pago anual: 10 de abril.

Pago semestral: la 1ª cuota, el 13 de abril. La 2ª cuota, el 14 de agosto.

Cuotas mensuales: vencen alrededor del día 20 de cada mes.

Los descuentos

En cuanto a los beneficios, Rentas confirmó que continúan los descuentos acumulables en distintos casos. Son los siguientes:

15% de descuento por Buen Contribuyente, para quienes hayan cancelado el impuesto hasta el 31 de diciembre de 2025 (beneficio ya incorporado en la boleta).

15% de descuento por pago anual.

5% de descuento por pago semestral.

15% de descuento por adhesión al débito automático o descuento de haberes.

15% de descuento por pago a término a través de la página web de la Dirección General de Rentas.

Pago en cuotas

Los contribuyentes podrán abonar el impuesto anual o semestral en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco San Juan, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria.

Además, seleccionando Plus Pagos, ahora también se puede abonar con dinero en cuenta en billeteras electrónicas, a través de código QR.

La Dirección General de Rentas recuerda, además, que la gestión de pagos es completamente digital, por lo que los contribuyentes pueden consultar sus boletas y realizar el pago sin necesidad de asistir al Centro Cívico, ingresando al sitio oficial de RENTAS (hacer click) con Clave de Ciudadano Digital (CIDI).